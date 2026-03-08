Μενού

Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη: «Ποτάμι φωτιάς» κατά μήκος δρόμου μετά από βομβαρδισμούς

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που έρχονται από την Τεχεράνη, μετά από τους βομβαρδισμούς σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά σε δρόμο στην Τεχεράνη, μετά τους βομβαρδισμούς σε πετρελαϊκές
Φωτιά σε δρόμο στην Τεχεράνη, μετά τους βομβαρδισμούς σε πετρελαϊκές | Twitter/Living in Tehran (LiT)
  • Α-
  • Α+

Απόκοσμες εικόνες προκλήθηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, η οποία επλήγη ξανά από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει μπει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας, αλλά και γειτονιών περιοχών, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου.

Η πετρελαιοκηλίδα από τις κατεστραμμένες αποθήκες πετρελαίου διέρρευσε σε μέρος του συστήματος αποχέτευσης της Τεχεράνης, πυροδοτώντας ένα «ποτάμι φωτιάς» στις άκρες των δρόμων στην ιρανική πρωτεύουσα.

Βίντεο που δημοσιεύεται στο X δείχνει οδηγούς να κινούνταν επί του δρόμου, την ώρα που στο πλάι του καίει η φωτιά. 

Νωρίτερα, το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι οι αποθήκες καυσίμων επλήγησαν από επιθέσεις σε τρεις περιοχές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ