Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη: «Ποτάμι φωτιάς» κατά μήκος δρόμου μετά από βομβαρδισμούς

Απόκοσμες εικόνες προκλήθηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, η οποία επλήγη ξανά από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει μπει στη δεύτερη εβδομάδα του.
Οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας, αλλά και γειτονιών περιοχών, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου.
Η πετρελαιοκηλίδα από τις κατεστραμμένες αποθήκες πετρελαίου διέρρευσε σε μέρος του συστήματος αποχέτευσης της Τεχεράνης, πυροδοτώντας ένα «ποτάμι φωτιάς» στις άκρες των δρόμων στην ιρανική πρωτεύουσα.
Βίντεο που δημοσιεύεται στο X δείχνει οδηγούς να κινούνταν επί του δρόμου, την ώρα που στο πλάι του καίει η φωτιά.
Νωρίτερα, το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι οι αποθήκες καυσίμων επλήγησαν από επιθέσεις σε τρεις περιοχές.
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, η εκτίμηση Λέκκα - «Φοβηθήκαμε πολύ» λέει κάτοικος
- Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.