Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη: «Ποτάμι φωτιάς» κατά μήκος δρόμου μετά από βομβαρδισμούς

Απόκοσμες εικόνες προκλήθηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, η οποία επλήγη ξανά από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει μπει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας, αλλά και γειτονιών περιοχών, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου.

Η πετρελαιοκηλίδα από τις κατεστραμμένες αποθήκες πετρελαίου διέρρευσε σε μέρος του συστήματος αποχέτευσης της Τεχεράνης, πυροδοτώντας ένα «ποτάμι φωτιάς» στις άκρες των δρόμων στην ιρανική πρωτεύουσα.

Βίντεο που δημοσιεύεται στο X δείχνει οδηγούς να κινούνταν επί του δρόμου, την ώρα που στο πλάι του καίει η φωτιά.

Νωρίτερα, το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι οι αποθήκες καυσίμων επλήγησαν από επιθέσεις σε τρεις περιοχές.

Spill of oil in the sewage system has created a flowing burning river in parts of #Tehran after oil depots were bombed earlier tonight, setting the streets in the Iranian capital on fire. pic.twitter.com/tHIFE6Z5EW — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) March 8, 2026