Απόλυτα τρομακτικό: Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης βρίσκεται σε μια σπηλιά στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας

Αν και ένα μέρος με 111.000 αράχνες, φαντάζει εξωτικό, ερευνητές το ανακάλυψαν...στην Ελλάδα. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρέθηκε σε μια κατάμαυρη σπηλιά στα αλβανο-ελληνικά σύνορα.

Η «εξαιρετική» αποικία αποτελείται από έναν κολοσσιαίο ιστό σε μια μόνιμα σκοτεινή ζώνη του σπηλαίου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στο περιοδικό Subterranean Biology.

Ο ιστός εκτείνεται σε 1.140 τετραγωνικά πόδια (106 τετραγωνικά μέτρα) κατά μήκος του τοίχου ενός στενού, χαμηλού ταβανιού περάσματος κοντά στην είσοδο του σπηλαίου. Είναι ένα συνονθύλευμα χιλιάδων μεμονωμένων, χωνοειδών ιστών, σημείωσαν οι ερευνητές.

Πού βρίσκεται η «μεγαλούπολη των αραχνών»

Η μεγαλούπολη των αραχνών βρίσκεται στο Σπήλαιο του Θείου, ένα σπήλαιο που είχε κοίλωμα από θειικό οξύ που σχηματίστηκε από την οξείδωση του υδρόθειου στα υπόγεια ύδατα.

Ενώ οι ερευνητές αποκάλυψαν νέες, δελεαστικές πληροφορίες για την αποικία αραχνών του Σπηλαίου του Θείου, δεν ήταν οι πρώτοι που είδαν τον γιγάντιο ιστό. Σπηλαιολόγοι της Τσεχικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας τον ανακάλυψαν το 2022 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο Φαράγγι Vromoner. Μια ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε στη συνέχεια το σπήλαιο το 2024, συλλέγοντας δείγματα από τον ιστό που ο Urák ανέλυσε πριν ξεκινήσει τη δική του αποστολή στο Σπήλαιο του Θείου.

Αυτή η ανάλυση, σύμφωνα με το livescience.com αποκάλυψε ότι δύο είδη αραχνών ζουν στην αποικία: η Tegenaria domestica, γνωστή ως η αράχνη του αχυρώνα ή η οικόσιτη αράχνη του σπιτιού, και η Prinerigone vagans. Κατά την επίσκεψή τους στο σπήλαιο, ο Urák και οι συνάδελφοί του εκτίμησαν ότι υπήρχαν περίπου 69.000 δείγματα T. domestica και περισσότερα από 42.000 δείγματα P. vagans.

Οι αναλύσεις DNA για τη νέα έρευνα επιβεβαίωσαν επίσης ότι αυτά είναι τα κυρίαρχα είδη στην αποικία, δήλωσε ο Urák.

Η αποικία αραχνών του Σπηλαίου Θείου στα σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ και τα εμπλεκόμενα είδη δεν ήταν προηγουμένως γνωστό ότι συναθροίζονται και συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο, δήλωσε ο Urák. Τα T. domestica και P. vagans είναι ευρέως διαδεδομένα κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες, αλλά η αποικία είναι «μια μοναδική περίπτωση δύο ειδών που συνυπάρχουν μέσα στην ίδια δομή ιστού σε αυτούς τους τεράστιους αριθμούς», είπε

Η πλούσια σε θείο διατροφή των αραχνών επηρεάζει το μικροβίωμά τους, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά λιγότερο ποικιλόμορφα από το μικροβίωμα των αραχνών των δύο ίδιων ειδών έξω από το σπήλαιο, αποκάλυψαν αναλύσεις εντερικού περιεχομένου. Μοριακά δεδομένα έδειξαν επίσης ότι οι αράχνες μέσα στο σπήλαιο ήταν γενετικά διαφορετικές από τους συγγενείς τους που ζούσαν έξω, υποδηλώνοντας ότι οι «κάτοικοι των σπηλαίων έχουν προσαρμοστεί στο σκοτεινό περιβάλλον τους».

«Ορισμένα είδη επιδεικνύουν αξιοσημείωτη γενετική πλαστικότητα, η οποία συνήθως γίνεται εμφανής μόνο υπό ακραίες συνθήκες. Τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν συμπεριφορές που δεν παρατηρούνται υπό «κανονικές» συνθήκες».