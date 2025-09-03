Απομονωμένη φυλή στον Αμαζόνιο ήρθε σε επαφή με τον έξω κόσμο: Φόβοι ότι «κόλλησε» απλό κρυολόγημα

Σε επαφή, για πρώτη φορά, με τον έξω κόσμο, αφού μέλη της βρέθηκαν σε απομακρυσμένο χωριό στο Περού, ήρθε απομονωμένη φυλή ιθαγενών που ζουν στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Μάλιστα, ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η φυλή του Αμαζονίου μπορεί να «εξαφανιστεί» τα επόμενα χρόνια, ακόμη και από ένα απλό κρυολόγημα, δεδομένου ότι τα μέλη της δεν έχουν «αναπτύξει» τα κατάλληλα αντισώματα για την αντιμετώπισή του.

Πρόσφατα, μέλη της φυλής εθεάθησαν κοντά στην αυτόχθονη κοινότητα Yine της Nueva Oceania στην περιοχή Madre de Dios, εγείροντας ανησυχίες ότι η επιβίωσή τους απειλείται. Η Mashco Piro ζει σε απομόνωση εδώ και αιώνες για να προστατεύσει τον πολιτισμό της και να αποφύγει θανατηφόρες ασθένειες, αλλά η έλλειψη ανοσίας σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή λοίμωξη θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα για ολόκληρη τη φυλή.

Φυλή στον Αμαζόνιο: Τι δήλωσε πρόεδρος κοινότητας στο Περού

Ο Ενρίκε Άνιεζ, πρόεδρος της κοινότητας Yine, δήλωσε: «Είναι πολύ ανησυχητικό. Βρίσκονται σε κίνδυνο. Ακούμε τις μηχανές. Οι απομονωμένοι τις ακούν επίσης.

«Βαριά μηχανήματα καθαρίζουν για άλλη μια φορά μονοπάτια, διασχίζουν το ποτάμι μας και κόβουν τα δέντρα μας. Κάτι κακό θα μπορούσε να συμβεί ξανά» ανέφερε, επίσης, ο πρόεδρος της κοινότητας στο Περού, όπου εθεάθησαν τα μέλη της απομονωμένης φυλής.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι εταιρεία υλοτομίας ξανάρχισε τις δραστηριότητές της στην περιοχή, για να κατασκευάσει μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Tahuamanu, ανοίγοντας το δάσος σε βαρέα φορτηγά και μπουλντόζες.

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να φέρει καταστροφή για μία από τις μεγαλύτερες φυλές του Αμαζονίου, που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο.

Ο César Ipenza, περιβαλλοντικός δικηγόρος στο Περού, δήλωσε: «Αυτοί οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε κάθε είδους επαφή ή ασθένεια, ωστόσο οι εξορυκτικές δραστηριότητες συνεχίζονται παρά όλα τα στοιχεία για τα προβλήματα που προκαλούν στην περιοχή».

Με πληροφορίες από Daily Mail