Αποτροπιασμός δίχως τέλος: Μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου νεογέννητο στην Αγγλία

Αποτροπιασμό προκαλεί η αδίστακτη δολοφονία ενός νεογέννητου κοριτσιού στο Σέφιλντ της Βρετανίας, το οποίο βρέθηκε μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου μέσα σε ακίνητο, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Daily Mail.

Η αστυνομία εντόπισε το άψυχο σώμα του βρέφους τυλιγμένο σε κουβέρτες, ύστερα από κλήση εκτάκτου ανάγκης το πρωί της Κυριακής. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε το εφιαλτικό σενάριο, το μωρό έπεσε θύμα πολλαπλών χτυπημάτων με μαχαίρι.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, ηλικίας 15 έως 38 ετών. Δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ οι υπόλοιποι πέντε παραμένουν υπό κράτηση με δικαστικό ένταλμα.

Γείτονες περιγράφουν το σπίτι των τριών υπνοδωματίων ως χώρο όπου στοιβάζονταν έως και 12 άτομα σλοβακικής καταγωγής, με συνεχή κινητικότητα μέρα και νύχτα.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τους ενοίκους να εγκαταλείπουν σταδιακά το ακίνητο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφήνοντας το μωρό νεκρό πίσω τους πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Η φρικιαστική υπόθεση του Σέφιλντ ξυπνά εφιάλτες και στην Ελλάδα, αφού η πρόσφατη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης, όπου νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στο ψυγείο. Τα απανωτά αυτά περιστατικά παιδοκτονιών και άγριας εγκατάλειψης βρεφών προκαλούν παγκόσμια οργή, αφήνοντας τις τοπικές κοινωνίες παγωμένες μπροστά στο μέγεθος της ανθρώπινης κτηνωδίας.