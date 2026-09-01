Μια υπόθεση ακραίας φρίκης με επίκεντρο τον εντοπισμό ενός δολοφονημένου και κατεψυγμένου βρέφους στην Κυψέλη αποκαλύπτει τη δράση μιας οικογένειας με βαρύ ποινικό παρελθόν. Οι γονείς, ένας Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, μετέφεραν το νεκρό παιδί μέσα σε μια ροζ βαλίτσα κατά τις συνεχείς μετακομίσεις τους.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, επιβεβαιώθηκε επίσημα πως το βρέφος δολοφονήθηκε, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, πλήθος ερωτημάτων παραμένει ανοιχτό γύρω από τη δράση των κατηγορουμένων και τον ακριβή αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Η 38χρονη κατηγορούμενη, μέσα από το διαμέρισμα της φρίκης, προχώρησε σε ανατριχιαστικές δηλώσεις, σκιαγραφώντας μια χαοτική οικογενειακή πραγματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε:

«Δεν είχε πάει στο Χαμόγελο του Παιδιού ο 12χρονος γιος μου. Δεν είχαν θέσεις. Πήγε σε νοσοκομείο για μια εβδομάδα στο Παίδων. Είχε γίνει μια κλοπή, πήγε το παιδί και έκλεψε ένα κινητό μαζί με τον μικρό μου. Τα βρήκε η αστυνομία τα πήγε στο Χαμόγελο αλλά δεν είχαν θέσεις και μετά τα πήγε ως ασυνόδευτα στο νοσοκομείο. Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου και τώρα είμαι πάλι έγκυος 7 μηνών.

Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός. Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε.

Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας.»

«Μου έδωσαν ένα ‘δαιμονισμένο»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, η 38χρονη φέρεται να έδωσε στις Αρχές μια εκδοχή ταυτόσημη με αυτή του συντρόφου της, εγείροντας υποψίες για προσυμφωνημένη γραμμή υπεράσπισης.

Υποστήριξε ότι γέννησε το 2022 σε μαιευτήριο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί αρχικά δεν την εξέτασαν για την ανθρωποκτονία, καθώς δεν είχαν στα χέρια τους τα στοιχεία της προανάκρισης, εστιάζοντας στα ναρκωτικά και στα αίτια θανάτου.

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Παράλληλα, όπως αποκαλύφθηκε από το LIVE NEWS του MEGA, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας είχαν ξαναβρεθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όταν εντοπίστηκαν να περιπλανιούνται μόνα τους στους δρόμους. Πηγές του νοσοκομείου περιγράφουν γλαφυρά το χρονικό:

«Το 2025 μάς έφεραν στο νοσοκομείο πρώτα τα δύο αγόρια. Το 8χρονο τότε και το 12χρονο. Τα έφεραν αστυνομικοί ως ασυνόδευτα, γιατί τα βρήκαν μόνα τους στον δρόμο. Μετά από λίγες ημέρες μας έφεραν και το κοριτσάκι, το 14χρονο τότε. Δεν είχαν χαρτιά καθόλου τότε. Ο πατέρας έλεγε "Ναι, ναι, ναι, θα σας φέρω, θα σας φέρω". Κι ένα βράδυ ήρθε ο μπαμπάς, τα πήρε τα παιδιά και λάθρα εξήλθαν από το νοσοκομείο.

Εμείς ενημερώσαμε αστυνομικό τμήμα και εισαγγελέα ότι εξήλθαν λάθρα μαζί με τον πατέρα τους και τελείωσε. Τότε δεν είχαν κάτι περίεργο. Ήταν απλά δύο ασυνόδευτα παιδιά».

Έναν χρόνο αργότερα, τα παιδιά επέστρεψαν στο νοσοκομείο, καθώς στο σπίτι όπου ζούσαν βρέθηκαν ναρκωτικά και το αδελφάκι τους νεκρό, φέροντας -σύμφωνα με τις πληροφορίες- μαχαιριές στην πλάτη.

«Πάσχει από ένα ψυχιατρικό πρόβλημα»

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της 38χρονης αρνείται κατηγορηματικά τη δολοφονία δια χειρός της πελάτισσάς του, δηλώνοντας:

«Αυτά τα για τα οποία μιλάμε δεν αποδεικνύονται από τη δικογραφία. Μιλάω με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προκύπτει από τη δικογραφία ότι κατέσφαξε κάποιος το μωρό δεν υπάρχει ιατροδικαστική που να το λέει αυτό και δεν αποδεικνύεται ότι αυτή το περίφερε. Ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του κάτι τέτοιο ένα κατεψυγμένο βρέφος, σίγουρα πάσχει από ένα ψυχιατρικό πρόβλημα».

Οι έρευνες των Αρχών πλέον επικεντρώνονται στο πώς το νεκρό βρέφος παρέμενε κρυμμένο στους καταψύκτες για χρόνια χωρίς να κινηθούν υποψίες, καθώς και στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του.