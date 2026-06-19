Αποτροπιασμός στη Γαλλία: Η 11χρονη Λιάνα βιάστηκε και βασανίστηκε από τον 41χρονο πριν τη σκοτώσει

Αποτροπιασμό προκαλούν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τον θάνατο της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή στην περιοχή Ζερ.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η μαθήτρια έπεσε θύμα βιασμού. Βασικός ύποπτος για τον θάνατό της παραμένει ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, του οποίου ίχνη DNA βρέθηκαν πάνω στη σορό της ανήλικης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε επέκταση των κατηγοριών εις βάρος του, όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Monde. Εντούτοις, η ακριβής αιτία θανάτου του κοριτσιού παραμένει άγνωστη.

Γαλλία: «Κορυφή του παγόβουνου» η περίπτωση της Λιάνα

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά έχει κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση ενώ παραμένει προφυλακισμένος σε απομόνωση.

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Καθώς προκύπτουν νέες καταγγελίες σε βάρος του, για βιασμούς ανηλίκων και περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς προς μαθητές, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τα «τυφλά σημεία» του δικαστικού συστήματος.

«Υπήρχε μια κρυφή κουλτούρα σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα σε βάρος παιδιών, όπως στην περίπτωση της νεαρής Λιάνα. Πλέον, οι άνθρωποι μιλούν ανοιχτά γι’ αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο France 2.

Παρά τις ήδη υπάρχουσες υποψίες για κακοποίηση ανηλίκων, ο Μπαρελά δεν είχε ποτέ κληθεί να καταθέσει. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, είχαν υποβληθεί σε βάρος του καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων το 2022 και το 2025. Η πρώτη υπόθεση αρχειοθετήθηκε, ενώ για τη δεύτερη βρισκόταν σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα.

Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Εισαγγελία της Τουλούζης, η οποία τη διαβίβασε στην Εισαγγελία του Ος, καθώς τα φερόμενα αδικήματα είχαν διαπραχθεί στο χωριό όπου διέμενε ο Μπαρελά.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία της περιοχής του Ος μόλις τον Δεκέμβριο του 2025 και διαβιβάστηκε στη χωροφυλακή τον Ιανουάριο του 2026. Ωστόσο, ο Μπαρελά δεν ανακρίθηκε ποτέ στο πλαίσιο αυτής της έρευνας.