«Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!» - Το εξώφυλλο του Charlie Hebdo που προκάλεσε σάλο

Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία με αφορμή το νέο εξώφυλλο του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη (10/6), λόγω ενός αμφιλεγόμενου τίτλου: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!».

Το σκίτσο δείχνει έναν άνδρα που φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας να σηκώνει ένα τρόπαιο - μωρό που παραπέμπτει ξεκάθαρα σε παιδοφιλίαμ έχοντας μια περίεργη έκφραση στο πρόσωπο, ενώ πίσω του το πλήθος πανηγυρίζει.

Με αυτό το σκίτσο, το περιοδικό προσπάθησε να σατιρίσει το πώς χειρίστηκαν οι Αρχές της Γαλλίας την υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά, ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει τη χώρα λίγο πριν το Μουντιάλ.

To εξώφυλλο του Charlie Hebdo

Το χρονικό της υπόθεσης που συγκλονίζει τη χώρα: Τι έγινε με την 11χρονη στη Γαλλία;

Η σορός της 11χρονης Λιανά εντοπίστηκε σε ένα αγρόκτημα κοντά στην πόλη Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της κατά την επιστροφή της από το σχολείο.

Ως βασικός ύποπτος συνελήφθη ο 41χρονος Ζερομ Μπαρελά, πατέρας μιας φίλης του θύματος. Ο Μπαρελά αρνείται την εμπλοκή του, αν και παραδέχθηκε ότι μετέφερε το κορίτσι με το αυτοκίνητό του, ενώ πλέον αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διχασμό, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Μπαρελά είχε καταγγελθεί επανειλημμένα για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, χωρίς ποτέ να υποστεί κυρώσεις. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Le Parisien, στο παρελθόν υπήρχαν τουλάχιστον έξι καταγγελίες και δύο επίσημες αναφορές εναντίον του.