Ο Τραμπ είπε ότι η Μελόνι τον «ικέτευε» για φωτογραφία - H απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Ένταση φαίνεται να προέκυψε στις σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, μετά από δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Μελόνι με ειρωνικό τρόπο, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιθυμούσε ιδιαίτερα να φωτογραφηθεί μαζί του στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου κορυφής της G7.

«Με ικέτευε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Την ήθελε πάρα πολύ. Δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πιθανότατα η Μελόνι ήταν «χαρούμενη» που συναντήθηκε μαζί του.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, η οποία απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς κατασκευασμένους».

«Είμαι ειλικρινά έκπληκτη από όσα είπε. Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους συμμάχους του», ανέφερε η Μελόνι, υπογραμμίζοντας ότι η Ιταλία «δεν ικετεύει ποτέ κανέναν».

Μέχρι πρόσφατα, οι σχέσεις των δύο ηγετών θεωρούνταν ιδιαίτερα στενές. Η Μελόνι ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί στην ορκωμοσία του Τραμπ, ωστόσο οι σχέσεις τους φαίνεται να δοκιμάστηκαν εξαιτίας διαφωνιών που σχετίζονται με τη διεθνή πολιτική και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία για αμερικανικές επιχειρήσεις, γεγονός που ενόχλησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, η Μελόνι φέρεται να προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τραμπ όταν υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ απέναντι σε επικριτικά σχόλια του τελευταίου.

Παρά τις δημόσιες αιχμές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε μετά τη σύνοδο της G7 ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές και ότι δεν υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ τους.