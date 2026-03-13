Μενού

Απρόσμενη «ανάσα» εν μέσω πολέμου: Το Ιράν άνοιξε το Στενό του Ορμούζ για 2 δεξαμενόπλοια

Εν μέσω πολέμου, το Ιράν επέτρεψε τον διάπλους σε δεξαμενόπλοια από το Στενό του Χορμούζ, δίνοντας ανάσα στην κρίση του υγραερίου.

Reader symbol
Newsroom
Στενά του Ορμούζ Ιράν
Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία να διαπλεύσουν το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης που έχει προκληθεί με το υγραέριο που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα στη χώρα.

Επίσης ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο αφού διέπλευσε το Στενό του Ορμούζ περίπου την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δύο πηγές και τα δεδομένα της εταιρείας Loyd’s List Intelligence.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ