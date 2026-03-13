Απρόσμενη «ανάσα» εν μέσω πολέμου: Το Ιράν άνοιξε το Στενό του Ορμούζ για 2 δεξαμενόπλοια

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία να διαπλεύσουν το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης που έχει προκληθεί με το υγραέριο που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα στη χώρα.
Επίσης ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο αφού διέπλευσε το Στενό του Ορμούζ περίπου την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δύο πηγές και τα δεδομένα της εταιρείας Loyd’s List Intelligence.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.