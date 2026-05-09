Αψηφώντας το βασιλικό πρωτόκολλο: 5 φορές που πρόσωπα εξουσίας έσπασαν τους τύπους πριν από τον Τραμπ

Αν και στον κόσμο των διπλωματικών σφαλμάτων τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν σημαντικά χειρότερα, τα ολισθήματα του Τραμπ δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους Βρετανούς.

Στο επίσημο δείπνο της Τρίτης προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα , ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής συνάντησης νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Βρετανός μονάρχης συμφώνησε μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Κάνουμε μια μικρή δουλειά στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή... και τα πάμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ στο ακροατήριο. «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο - ο Τσαρλς συμφωνεί μαζί μου, ακόμη περισσότερο από εμένα - να μην αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Τα λόγια του προκάλεσαν την ανησυχία των σχολιαστών στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί απλά αυτό δεν ήταν κάτι που θα συνέβαινε εκεί. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν ιδιωτικές συνομιλίες με τον μονάρχη.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι ο βασιλιάς πρέπει να παραμένει υπεράνω των πολιτικών διαμαχών, αλλά και στο ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε μια δημόσια συζήτηση και να διορθώσει τα πρακτικά εάν κάτι παρατεθεί λανθασμένα, όπως επίσης και στην ουδετερότητα που κρατά ο μονάρχης σε πολιτικά ζητήματα.

Τα ανάκτορα έσπευσαν σε απάντηση δηλώνοντας ότι ο βασιλιάς είναι «φυσικά προσηλωμένος στη διαχρονική και γνωστή θέση της κυβέρνησής του για την αποτροπή της πυρηνικής διάδοσης».

Το περιστατικό συνέβη έπειτα και από ένα ακόμη ολίσθημα, όταν ο Τραμπ όταν άγγιξε τον βασιλιά στον ώμο, καθώς εκείνος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχονταν τον Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας επίσης σχολιασμό, αν και ο Κάρολος δεν φάνηκε να ενοχλείται, όντας πιο χαλαρός σε σχέση με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Τραμπ είχε επιδείξει παρόμοια οικειότητα και κατά τη συνάντησή του με τον βασιλιά στο Λονδίνο πέρυσι, πιάνοντάς τον από τον αγκώνα στην αρχική τους χειραψία.

Ωστόσο, δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που παραβιάζει τους κανόνες και την εθιμοτυπία του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Από τον Εμανουέλ Μακρόν που περπάτησε μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο, μέχρι τον Τζο Μπάιντεν που αποκάλυψε προσωπικές λεπτομέρειες από τις συνομιλίες του με την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, τέτοια περιστατικά φαίνεται να είναι αρκετά συνηθισμένα στις επίσημες επισκέψεις.

5 φορές που πολιτικοί έσπασαν το βασιλικό πρωτόκολλο

Όταν ο Τραμπ γύρισε την πλάτη του στη βασίλισσα Ελισάβετ

Κατά την πρώτη του συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2018, ο Τραμπ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περπατώντας μπροστά από τη μονάρχη κατά την επιθεώρηση τιμητικής φρουράς.

Η βασιλική εθιμοτυπία όπως αναφέρει η DailyMail ορίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να γυρίζει κανείς την πλάτη στον μονάρχη ή να περπατά μπροστά του, ενώ οι πρωθυπουργοί παραδοσιακά αποχωρούν από το δωμάτιο με βήματα προς τα πίσω μετά την εβδομαδιαία ακρόαση με τον μονάρχη.

Την επόμενη χρονιά, σε επίσημο δείπνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να παραβιάζει το πρωτόκολλο αγγίζοντας τη βασίλισσα στην πλάτη την ώρα που εκείνη στεκόταν για την πρόποσή του.

Όταν ο Τζο Μπάιντεν «πρόδωσε» όσα είπαν με τη βασίλισσα Ελισάβετ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγορήθηκε επίσης για παραβίαση του πρωτοκόλλου όταν αποκάλυψε το περιεχόμενο ιδιωτικών συνομιλιών του με τη βασίλισσα το 2021.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπάιντεν –ο οποίος είχε επισκεφθεί τη μονάρχη με τη σύζυγό του Τζιλ– ανέφερε ότι η βασίλισσα «ήθελε να μάθει» για τους προέδρους της Ρωσίας και της Κίνας και ότι είχαν μια «μακρά συζήτηση».

Σύμφωνα με τον βασιλικό σχολιαστή Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών αποτελεί παραβίαση εμπιστοσύνης, καθώς οι συναντήσεις με τη βασίλισσα είναι αυστηρά ιδιωτικές.

Επιπλέον, ο Μπάιντεν δέχθηκε κριτική επειδή άργησε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου κατά τη συνάντησή τους, κάτι που θεωρήθηκε επίσης παράβαση του πρωτοκόλλου.

Το 2023, προκάλεσε εκ νέου συζητήσεις όταν, κατά τη διάρκεια συνάντησης για τσάι στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη του μονάρχη.

Η αγκαλιά της Μισέλ Ομπάμα στη βασίλισσα

Η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα προκάλεσε επίσης αίσθηση όταν αγκάλιασε τη βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια δεξίωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2009.

Η ίδια η βασίλισσα ανταπέδωσε την αγκαλιά και το Παλάτι χαρακτήρισε το περιστατικό ως «αμοιβαία και αυθόρμητη έκφραση στοργής και εκτίμησης», παρά το ότι «έσπασε» το εθιμοτυπικό.

Η Μισέλ Ομπάμα δήλωσε αργότερα ότι δεν μετάνιωσε, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή της «φυσική ανθρώπινη αντίδραση».

Όταν ο Εμανουέλ Μακρόν περπάτησε μπροστά από τον Κάρολο

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε επικρίσεις επειδή φέρεται να παραβίασε το πρωτόκολλο περπατώντας μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια τελετουργικής επιθεώρησης στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Κατά την ίδια επίσκεψη, κατηγορήθηκε επίσης ότι άγγιξε έναν φρουρό, κάτι που απαγορεύεται κατά τη διάρκεια τελετουργικής υπηρεσίας.

Η συγγνώμη του Κάμερον στη βασίλισσα Ελισάβετ

Το 2014, ο Ντέιβιντ Κάμερον ζήτησε συγγνώμη από τη βασίλισσα αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε καυχηθεί πως εκείνη «μίλησε με ευχαριστημένο τόνο από ανακούφιση» όταν την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η Σκωτία απέρριψε την ανεξαρτησία.

Όταν ο Μπόρις Τζόνσον παραβίασε το πρωτόκολλο λίγες ώρες μετά την ανάληψη καθηκόντων ως πρωθυπουργός

Τέλος, ο Μπόρις Τζόνσον κατηγορήθηκε ότι παραβίασε το πρωτόκολλο λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός, όταν αποκάλυψε λεπτομέρειες από την πρώτη του συνάντηση με τη βασίλισσα, λέγοντας ότι εκείνη του είχε πει: «Δεν ξέρω γιατί θα ήθελε κανείς αυτή τη δουλειά».

Η αποκάλυψη ιδιωτικών συνομιλιών με τον αρχηγό του κράτους θεωρείται σοβαρή παραβίαση του βασιλικού πρωτοκόλλου.