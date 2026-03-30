Αργεντινή: Νεκρός ένας 13χρονος μαθητής και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο

13χρονος μαθητής έπεσε νεκρός και άλλοι οχτώ τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Αργεντινή.

Αστυνομία στην Αργεντινή | Shutterstock
Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

 

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε.

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.

