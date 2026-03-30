Αργεντινή: Νεκρός ένας 13χρονος μαθητής και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο

Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

📍 Ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe. — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε.

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.

