Αργεντινή: Πετροπόλεμος και χημικά στο Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της εθνικής στο Μουντιάλ

Μάχη ήταν αυτό που ακολούθησε στο Μπουένος Άϊρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, καθώς χθες Κυριακή 20/07 νεαροί συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ υπήρχαν τραυματίες και συλλήψεις όπως επισημαίνουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Θεωρητικά θα μπορούσε η χθεσινή βραδιά να είναι μια βραδιά εορτασμών και πανηγυρισμών, ωστόσο μετατράπηκε σε πετροπόλεμο με ακραία βία στην καρδιά της πρωτεύουσας της Αργεντινής.
Οι φίλαθλοι της εθνικής είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, ωστόσο διαλύθηκαν όχι λόγω της ήττας, αλλά των εκτενών επεισοδίων καθώς νεαροί εκτόξευαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας που ήταν εκεί.
Από την μια πλευρά, πέτρες μπουκάλια, καδρόνια και από την άλλη δακρυγόνα με νερό συνέθεσαν ένα βίαιο σκηνικό που ήταν κάπως αναμενόμενο λόγω της ήττας.
Eνας άνδρας με αίματα στο κεφάλι και τα χέρια του ανέφερε επίσης ότι χτυπήθηκε από πλαστικές σφαίρες: «Hμασταν έξω για μια οικογενειακή βόλτα. Είναι κρίμα να καταλήξουμε έτσι, γνωρίζοντας ότι οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο γήπεδο».
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές, ενώ τρία άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Οι Αρχές της Αργεντινής έδωσαν εντολή ενόψει της υποδοχής της αποστολής της εθνικής ομάδας από τις ΗΠΑ και της παρέλασής της στους δρόμους του Μπουένος Αϊρες να αφαιρεθούν προσωρινά οι πέτρες στο μνημείο των νεκρών από τον κορωνοϊό στο κέντρο της αργεντίνικης πρωτεύουσας.
- «Μόνο 4 ευρώ το πιτόγυρο;»: Φινλανδός τουρίστας ενθουσιάστηκε με τις τιμές της Ελλάδας - To Χ τον «διέλυσε»
- Η δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά βρήκαμε μια που είναι: Υπάλληλοι ντύνονται αρκούδες για εκπαίδευση στο κυνήγι
- Μουντιάλ 2026: «Χ@@@ηκα από τον φόβο μου» - Η αντίδραση Ισπανού παίκτη όταν ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή
- Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Ξέσπασε ο Νίκος Πλακιάς - «Μυαλό δε βάζεις»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.