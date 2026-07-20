Αργεντινή: Πετροπόλεμος και χημικά στο Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της εθνικής στο Μουντιάλ

Μάχη ήταν αυτό που ακολούθησε στο Μπουένος Άϊρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, καθώς χθες Κυριακή 20/07 νεαροί συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ υπήρχαν τραυματίες και συλλήψεις όπως επισημαίνουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Θεωρητικά θα μπορούσε η χθεσινή βραδιά να είναι μια βραδιά εορτασμών και πανηγυρισμών, ωστόσο μετατράπηκε σε πετροπόλεμο με ακραία βία στην καρδιά της πρωτεύουσας της Αργεντινής.

Tras la derrota de Argentina ante España, la policía intervino para dispersar disturbios en las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. Reportes preliminares indican enfrentamientos y al menos cuatro personas detenidas la noche de este 19 de julio.



📹 AFP pic.twitter.com/nRnRByqA0K — REFORMA (@Reforma) July 20, 2026

Οι φίλαθλοι της εθνικής είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, ωστόσο διαλύθηκαν όχι λόγω της ήττας, αλλά των εκτενών επεισοδίων καθώς νεαροί εκτόξευαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας που ήταν εκεί.

Από την μια πλευρά, πέτρες μπουκάλια, καδρόνια και από την άλλη δακρυγόνα με νερό συνέθεσαν ένα βίαιο σκηνικό που ήταν κάπως αναμενόμενο λόγω της ήττας.

Eνας άνδρας με αίματα στο κεφάλι και τα χέρια του ανέφερε επίσης ότι χτυπήθηκε από πλαστικές σφαίρες: «Hμασταν έξω για μια οικογενειακή βόλτα. Είναι κρίμα να καταλήξουμε έτσι, γνωρίζοντας ότι οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο γήπεδο».

Argentina fans clashed with police in Buenos Aires after the team's World Cup final loss to Spain, leading to road closures pic.twitter.com/Ato5UDEmpv — Reuters (@Reuters) July 20, 2026

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές, ενώ τρία άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Οι Αρχές της Αργεντινής έδωσαν εντολή ενόψει της υποδοχής της αποστολής της εθνικής ομάδας από τις ΗΠΑ και της παρέλασής της στους δρόμους του Μπουένος Αϊρες να αφαιρεθούν προσωρινά οι πέτρες στο μνημείο των νεκρών από τον κορωνοϊό στο κέντρο της αργεντίνικης πρωτεύουσας.