Αρχεία Έπσταϊν: Ο Τραμπ σπάει τη σιωπή του καθώς πιέζουν τα πράγματα για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μετά την τελευταία δημοσιοποίηση των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν υποστηρίζοντας ότι τον «αθωώνουν».

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βάσει νόμου που αποσκοπεί στην αποκάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών ερευνών για τον Έπσταϊν, τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο παιδόφιλο.

Μιλώντας για πρώτη φορά για τα νεοδημοσιευμένα έγγραφα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι τον απαλλάσσουν από τις κατηγορίες σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τη Φλόριντα το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν τα είδα ο ίδιος, αλλά με ενημέρωσαν κάποιοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι ότι όχι μόνο με αθωώνουν, αλλά είναι και το ακριβώς αντίθετο απ’ αυτό που ήλπιζαν, ξέρετε, η ριζοσπαστική αριστερά».

Ο Τραμπ είχε κοινωνικές σχέσεις με τον Έπσταϊν στο παρελθόν και το 2002 τον είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικό τύπο», λέγοντας ότι του άρεσαν οι γυναίκες «αρκετά νέες». Ωστόσο, μετά τον θάνατο του παιδόφιλου το 2019, ο πρόεδρος ανέφερε ότι είχαν «τσακωθεί» και δεν είχαν μιλήσει επί 15 χρόνια.

Το όνομα του προέδρου αναφέρεται περισσότερες από 3.000 φορές στους τελευταίους φακέλους. Η αναφορά δεν υποδηλώνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς εις βάρος του Τραμπ, ο οποίος έχει αρνηθεί κάθε wrongdoing και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για έγκλημα που να συνδέεται με τον Έπσταϊν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να μηνύσει τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αγωγής κατά της περιουσίας του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο άνδρες «συνωμοτούσαν» για να του προκαλέσουν «πολιτική» ζημιά.

«Ο Γουλφ, που είναι συγγραφέας τρίτης κατηγορίας, συνωμοτούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν για να με βλάψουν πολιτικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και αυτό προέκυψε ξεκάθαρα», δήλωσε ο Τραμπ. «Οπότε πιθανότατα θα μηνύσουμε τον Γουλφ για αυτό… Ίσως και την περιουσία του Έπσταϊν, υποθέτω. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα μηνύσουμε τον Γουλφ»

Ο σάλος μετά τις τελευταίες φωτογραφίες με τον πρίγκιπα Άντριου

Τα σχόλια του Τράμπ έρχονται την ώρα που ο σερ Κιρ Στάρμερ καλεί τον πρίγκιπα Άντριου να καταθέσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις συναλλαγές του με τον Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα τελευταία αρχεία Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τρεις φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον Άντριου σκυμμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα, χωρίς να προσδιορίζονται η ημερομηνία και οι συνθήκες λήψης.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, ο σερ Κιρ δήλωσε:

«Όσον αφορά την κατάθεση, έχω πάντα πει ότι όποιος διαθέτει πληροφορίες θα πρέπει να είναι έτοιμος να τις μοιραστεί, με όποιον τρόπο του ζητηθεί».

Πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να λες ότι βάζεις τα θύματα στο επίκεντρο, αν δεν είσαι διατεθειμένος να το κάνεις αυτό. Τα θύματα του Έπσταϊν πρέπει να αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα. Όσο για το αν θα πρέπει να υπάρξει συγγνώμη, αυτό είναι θέμα του Άντριου».