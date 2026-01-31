Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα

Σοκαριστικές φωτογραφίες ανάμεσα στους φακέλους που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή από τα αρχεία Έπσταϊν φαίνεται να δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Στις τρεις φωτογραφίες, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο Άντριου φαίνεται να σκύβει πάνω από τη γυναίκα, η οποία είναι ξαπλωμένη ανάσκελα με τα χέρια απλωμένα. Σε μία εικόνα κοιτάζει απευθείας τον φακό, ενώ σε μια άλλη έχει τοποθετήσει το αριστερό του χέρι στην κοιλιά της γυναίκας.

Ο άνδρας, που θεωρείται ότι είναι ο πρώην Δούκας της Υόρκης, είναι ξυπόλητος και φοράει τζιν, λευκή μπλούζα πόλο και ένα ασημένιο ρολόι.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο, καθισμένο σε καρέκλα, με τα πόδια ακουμπισμένα πάνω σε ένα τραπέζι.

Όπως και με μεγάλο μέρος του υλικού που δημοσιοποιήθηκε στα αρχεία Έπσταϊν, δεν είναι σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν οι εικόνες και δεν παρέχεται κανένα επιπλέον πλαίσιο. Τον περασμένο μήνα, σε άλλη παρτίδα αρχείων, δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Άντριου ξαπλωμένου πάνω στα πόδια πέντε γυναικών στο Σάντρινγκχαμ.

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια επιπλέον έγγραφα δημοσιεύθηκαν χθες το βράδυ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι στα έγγραφα έχουν γίνει «εκτεταμένες περικοπές».

Όπως αναφέρει η DailyMail περιέχουν πληροφορίες με προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία θυμάτων, ιατρικούς φακέλους, οποιαδήποτε απεικόνιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ενεργή έρευνα ή οτιδήποτε απεικονίζει θάνατο ή σωματική κακοποίηση.

Ο Μπλανς πρόσθεσε ότι έχουν θολώσει τα πρόσωπα όλων των γυναικών —με εξαίρεση την Γκισλέιν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για διακίνηση σεξουαλικής εκμετάλλευσης— αλλά δεν έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα κανενός άνδρα.

Μεταξύ των εγγράφων αποκαλύπτεται ότι ο Άντριου προσκάλεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του. Υποσχέθηκε «πολλή ιδιωτικότητα» στον παιδόφιλο λίγο αφότου του είχε δοθεί η ελευθερία του, έπειτα από καταδίκη για παρότρυνση ανηλίκου σε πορνεία.

Σε ένα email του Σεπτεμβρίου 2010, ο Έπσταϊν ζήτησε «ιδιωτικό χρόνο» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο, με τον Άντριου να απαντά: «Θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με πολλή ιδιωτικότητα».

Δεν είναι σαφές αν η πρόταση υλοποιήθηκε. Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες αργότερα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν ξανά email, με τον Έπσταϊν να γράφει ότι «η G (Γκισλέιν Μάξγουελ) είναι εδώ μαζί μου… τι κάνεις;».

Ο Άντριου απάντησε ότι είχε «γεύμα με Σαουδάραβα πρίγκιπα και μετά έξοδο σε μυστική υπηρεσία πληροφοριών», πριν προσθέσει: «Χαίρομαι πολύ να έρθεις εδώ στο BP (Παλατι του Μπάκιγχαμ). Έλα με όποιον θέλεις και θα είμαι ελεύθερος από περίπου τις 16:00».

Η ανταλλαγή αυτή έγινε κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες εξόδους του Έπσταϊν εκτός ΗΠΑ, αφού είχε εκτίσει ποινή 13 μηνών για σεξουαλικά εγκλήματα, κυρίως στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, μετά από ιδιαίτερα ευνοϊκή συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Έπσταϊν είχε προσφερθεί να κανονίσει δείπνο για τον Άντριου με μια «έξυπνη, όμορφη και αξιόπιστη» 26χρονη Ρωσίδα, γράφοντας: «Έχει το email σου».

Ο πρίγκιπας, που τότε ήταν 50 ετών, απάντησε ότι θα ήταν «πολύ ευχαριστημένος να τη δει». Ρώτησε μάλιστα με ευθυμία Έπσταϊν, του οποίου ο κατ’ οίκον περιορισμός είχε μόλις λήξει: «Ωραίο να είσαι ελεύθερος;».

Ο Άντριου αντιμετωπίζει νέο κύμα δημόσιας ταπείνωσης μετά τη μεγαλύτερη έως τώρα δημοσιοποίηση εγγράφων για τον Έπσταϊν, που περιλαμβάνει χιλιάδες αναφορές στο όνομά του. Στη δίνη των αποκαλύψεων παρασύρονται επίσης ο Λόρδος Μάντελσον και ο Μπιλ Γκέιτς.