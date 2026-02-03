Αρχεία Έπσταϊν: Θα καταθέσουν τελικά ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να προσέλθουν και να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την υπόθεση Έπσταϊν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του δημοκρατικού πρώην προέδρου, καθώς το ζευγάρι κινδύνευε να μπει στο στόχαστρο ποινικής δίωξης για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου εξαιτίας της άρνησής του να προσέλθει.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος, ο Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των ρεπουμπλικάνων της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει όσον αφορά τις σχέσεις που είχε ο Μπιλ Κλίντον στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πλούσιο χρηματομεσίτη αλλά ταυτόχρονα δημιουργό εγκληματικού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών και ανηλίκων κοριτσιών.

«Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν (σ.σ. νομικό) προηγούμενο που θα έχει εφαρμογή στους πάντες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κ. Κλίντον.