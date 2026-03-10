Μενού

«Άρωμα» συνωμοσίας στη Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ζήτησε να δει σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ

Οι δικηγόροι του έκπτωτου προέδρου στη Βραζιλία, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ζήτησαν να του επιτραπεί ακρόαση με σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ.

τραμπ μπολσοναρο βραζιλια
Συνάντηση Τραμπ με Μπολσονάρο | AP
Οι δικηγόροι του έκπτωτου προέδρου στη Βραζιλία, Ζαΐρ Μπολσονάρου (Jair Bolsonaro), ζήτησαν από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας να επιτρέψει στον Ντάρεν Μπίτι (Darren Beattie) να τον επισκεφθεί στη φυλακή, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Ο λόγος που η είδηση έχει τραβήξει τα βλέμματα, είναι διότι ο κ. Μπίτι πρόσφατα επιλέχθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για ανώτερη συμβουλευτική θέση, επιφορτισμένος ενός think tank που επιβλέπει τη Βραζιλία.

Ως γνωστόν, οι δύο άνδρες διατηρούν καλές σχέσεις, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ανοιχτά τον Μπολσονάρου κατά τη διάρκεια των δικαστικών περιπετειών του, χαρακτηρίζοντας τραγική την απόφαση φυλάκισής του. 

