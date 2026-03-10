«Άρωμα» συνωμοσίας στη Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ζήτησε να δει σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ

Οι δικηγόροι του έκπτωτου προέδρου στη Βραζιλία, Ζαΐρ Μπολσονάρου (Jair Bolsonaro), ζήτησαν από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας να επιτρέψει στον Ντάρεν Μπίτι (Darren Beattie) να τον επισκεφθεί στη φυλακή, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.
Ο λόγος που η είδηση έχει τραβήξει τα βλέμματα, είναι διότι ο κ. Μπίτι πρόσφατα επιλέχθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για ανώτερη συμβουλευτική θέση, επιφορτισμένος ενός think tank που επιβλέπει τη Βραζιλία.
Ως γνωστόν, οι δύο άνδρες διατηρούν καλές σχέσεις, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ανοιχτά τον Μπολσονάρου κατά τη διάρκεια των δικαστικών περιπετειών του, χαρακτηρίζοντας τραγική την απόφαση φυλάκισής του.
- Δημοσκόπηση Interview: Απόσταση 15 μονάδων ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Στήριξη για Κύπρο, αλλά ανησυχία για πόλεμο
- Η ανατροπή με την πιο πλούσια γυναίκα στην Ελλάδα: Ποια είναι και τι περιουσία έχει
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση: «Το καθήκον μας καλεί - Κανένας λόγος να πολεμήσω»
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.