Artemis II: Η ιστορική επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη ξεκινά

Η NASA μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση προετοιμασιών για την αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη από το 1972.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά στις τελικές δοκιμές, η εκτόξευση αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, με εναλλακτικά παράθυρα έως τον Απρίλιο.

Πρόκειται για το βήμα που θα επαναφέρει την ανθρωπότητα σε σεληνιακή τροχιά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο εξερεύνησης μετά από πέντε δεκαετίες.

Το πλήρωμα που θα ταξιδέψει στο φεγγάρι

Η δεκαήμερη αποστολή θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες, οι οποίοι θα δοκιμάσουν το διαστημόπλοιο Orion σε πραγματικές συνθήκες βαθιού διαστήματος.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές της Artemis II:

Reid Wiseman – Διοικητής της αποστολής

Victor Glover – Ο πρώτος Αφροαμερικανός που ταξιδεύει σε αποστολή με προορισμό τη Σελήνη

Christina Koch – Η πρώτη γυναίκα που θα φτάσει τόσο κοντά στο φεγγάρι

Jeremy Hansen – Ο πρώτος Καναδός που συμμετέχει σε σεληνιακή αποστολή

Η σύνθεση του πληρώματος δεν είναι μόνο τεχνικά άρτια, αλλά και βαθιά συμβολική, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συμπερίληψης στη διαστημική εξερεύνηση.

Από την Artemis I στην Artemis II: Το μεγάλο τεστ

Η επιτυχημένη Artemis I το 2022 απέδειξε ότι το Orion μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια γύρω από τη Σελήνη χωρίς πλήρωμα.

Τώρα, η Artemis II θα δοκιμάσει:

τα συστήματα υποστήριξης ζωής,

τις επικοινωνίες σε βαθύ διάστημα,

την αντοχή του Orion σε πραγματικές συνθήκες πτήσης με ανθρώπους.

Είναι το τελευταίο μεγάλο «crash test» πριν η NASA επιχειρήσει ξανά προσελήνωση.

Το πρόγραμμα Artemis έχει αντιμετωπίσει τεχνικές δυσκολίες, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα. Η επόμενη αποστολή, Artemis III, που θα επιχειρήσει προσελήνωση, μεταφέρεται πλέον στο 2027, με βασική προϋπόθεση την ετοιμότητα του σεληνιακού σκάφους της SpaceX.

Παρά τις καθυστερήσεις, η NASA επιμένει: η Artemis II είναι το θεμέλιο για μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και, αργότερα, για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη. Από το Apollo 17 το 1972 μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει ταξιδέψει ξανά τόσο μακριά.