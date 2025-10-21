«Au revoir Κάρλα»: Ο ταπεινωμένος Νικολά Σαρκοζί φίλησε τη Μπρούνι και μπήκε στη φυλακή Σαντέ

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί (2007-2012) φυλακίστηκε επίσημα σήμερα το πρωί της Τρίτης (21/10) στις παρισινές φυλακές La Santé, σχεδόν ένα μήνα μετά την καταδίκη του για εγκληματική συνωμοσία στη δίκη της Λιβύης. «Μοναδικό γεγονός για έναν πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως σημειώνει η Le Parisien.

Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, έφυγε από το σπίτι του στο δυτικό Παρίσι γύρω στις 09:00 π.μ. σήμερα το πρωί, επευφημούμενος από περίπου εκατό διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συγκέντρωση υποστήριξης που ξεκίνησε η οικογένειά του. «Νικόλας! Νικολά!», «Ελευθερώστε τον Νικολά!», φώναζε το πλήθος.

Σαρκοζί Μπρούνι | AP

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X καθώς έφευγε από το σπίτι του συνοδευόμενος από πολυάριθμους αστυνομικούς, ο Νικολά Σαρκοζί επανέλαβε την «αθωότητά» του.

«Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτή τη δοκιμασία που υπέμεινα για περισσότερα από δέκα χρόνια», έγραψε.

Αναλυτικά:

Καθώς ετοιμάζομαι να διασχίσω τους τοίχους της φυλακής Santé, οι σκέψεις μου είναι με όλους τους Γάλλους άνδρες και γυναίκες όλων των συνθηκών και απόψεων.

Θέλω να τους πω, με την ακλόνητη δύναμή μου, ότι δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, είναι ένας αθώος άνθρωπος.

Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον σταυρό του μαρτυρίου τον οποίο κουβαλώ για περισσότερα από 10 χρόνια. Ιδού λοιπόν μια περίπτωση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία χρηματοδότηση! Μια μακροχρόνια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε με βάση ένα έγγραφο του οποίου η πλαστότητα έχει πλέον αποδειχθεί.

Δεν ζητάω κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη. Δεν είμαι για να με λυπάστε, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν πρέπει να λυπάμαι, γιατί η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δίπλα μου και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι.

Αλλά σήμερα το πρωί, αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει φτάσει το μίσος σε πρωτοφανές επίπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά ότι το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουμε θα ήταν συντριπτικό

Η καταδίκη έρχεται να συμπληρώσει χρόνια νομικών μαχών σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2007, απέσπασε εκατομμύρια σε μετρητά από τον Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος αργότερα ανατράπηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης.

Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και έξω από τη φυλακή σήμερα το πρωί, αφότου ο γιος του, Λουί (28 ετών), κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν υπέρ του πατέρα του.

Ο Σαρκοζί έδωσε ένα τελευταίο φιλί στην Κάρλα Μπρούνι και αποχαιρέτησε το πλήθος.

Κάρλα Μπρούνι | AP

Επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι είναι ένας «αθώος άνθρωπος» και είπε ότι αισθάνεται «βαθιά θλίψη» για τη Γαλλία. «Ένας αθώος άνθρωπος φυλακίζεται. Δεν ζητάω κανένα πλεονέκτημα ή χάρες. Η αλήθεια θα επικρατήσει».

Μπήκε με πουλόβερ και ωτοασπίδες

Ο Σεμπαστιάν Κοβέλ, επικεφαλής της φημισμένης φυλακής Λα Σαντέ στο Παρίσι όπου θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί, δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος θα κρατείται σε ένα κελί περίπου 95 τετραγωνικών ποδιών στην πτέρυγα απομόνωσης της φυλακής.

«Θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην αυλή άσκησης, μόνος του, δύο φορές την ημέρα, θα έχει πρόσβαση σε μια αίθουσα δραστηριοτήτων όσο θα είναι μόνος του και θα είναι μόνος του μέσα στο κελί της φυλακής του», δήλωσε ο Κάουελ στο RTL Radio.

Ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, δήλωσε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo ότι ο Σαρκοζί ετοιμάζεται για τη φυλακή φέρνοντας μαζί του πουλόβερ και ωτοασπίδες.

«Έχει ετοιμάσει μερικές τσάντες στις οποίες έχει βάλει μερικά πουλόβερ, καθώς οι φυλακές μπορεί να είναι κρύες, και μερικές ωτοασπίδες, καθώς μπορεί επίσης να υπάρχει πολύς θόρυβος», είπε ο Νταρουά.

Το συμβολικό βίβλιο »«Κόμης του Μόντε Κρίστο»

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στην εφημερίδα Le Figaro ότι θα έπαιρνε μαζί του τρία βιβλία για την πρώτη εβδομάδα φυλάκισής του, συμπεριλαμβανομένου του «Κόμη του Μόντε Κρίστο» του Αλεξάντρ Δουμά - της ιστορίας ενός άνδρα που φυλακίζεται άδικα και σχεδιάζει την εκδίκησή του εναντίον εκείνων που τον πρόδωσαν.

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας έγινε δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα «ήταν φυσιολογικό σε ανθρώπινο επίπεδο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου σε αυτό το πλαίσιο».

Σε ένα περαιτέρω μέτρο επίσημης υποστήριξης προς τον πρώην πρόεδρο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι θα τον επισκεφτεί στη φυλακή στο πλαίσιο του ρόλου του στη διασφάλιση της ασφάλειας του Σαρκοζί και της εύρυθμης λειτουργίας της φυλακής.«Δεν μπορώ να είμαι αναίσθητος στη δυστυχία ενός ανθρώπου», πρόσθεσε.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι: Θα επωφεληθεί από εξαιρέσεις ή ειδικές συνθήκες κράτησης δεδομένου του καθεστώτος του; Και πάνω απ' όλα, πόσες νύχτες θα κοιμάται ο 70χρονος Νικολά Σαρκοζί στο ατομικό του κελί στη μονάδα απομόνωσης, οι οποίες είναι πιθανότερο να διασφαλίσουν την ασφάλειά του και το απόρρητο της κράτησής του; Οι δικηγόροι του αναμενόταν να υποβάλουν αίτημα για την απελευθέρωσή του μόλις φυλακιστεί ώστε να μένει σπίτι του με βραχιολάκι. Τα δικαστήρια θα έχουν δύο μήνες για να αποφασίσουν, αν και η προθεσμία αναμένεται να είναι μικρότερη.

Σαρκοζί Μπρούνι | AP

«Αδικία», «μίσος»

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Κρίθηκε ένοχος ότι εν γνώσει του επέτρεψε στους συναδέλφους του, Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ, να συναντηθούν στην Τρίπολη με αξιωματούχο του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι για να συζητήσουν τη μυστική χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας του 2007. Ο πρώην αρχηγός κράτους άσκησε έφεση και επιμένει στην αθωότητά του.

Ακόμα περισσότερο από αυτή τη βαριά ποινή, ήταν το ένταλμα σύλληψης που προκάλεσε έκπληξη. Για τους δικαστές, δικαιολογήθηκε από την «εξαιρετική σοβαρότητα» των γεγονότων «που είναι πιθανό να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε εκείνους που τους εκπροσωπούν και υποτίθεται ότι ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον». Ο Νικολά Σαρκοζί είχε καταγγείλει την «αδικία» και το «μίσος» με τα οποία τον καταδίωκαν ορισμένοι δικαστές. Συνέκρινε επίσης τον εαυτό του με τον Άλφρεντ Ντρέιφους , τον αξιωματικό που στάλθηκε στο Νησί του Διαβόλου για προδοσία βάσει πλαστού εγγράφου και σε ένα πλαίσιο αχαλίνωτου αντισημιτισμού.

Πρώην υποστηρικτής της γαλλικής δεξιάς, τον οποίο εξακολουθούν να συμβουλεύονται τακτικά οι ηγέτες του, ο Νικολά Σαρκοζί έχει λάβει την υποστήριξη πολλών εκπροσώπων του στρατοπέδου του, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για το ένταλμα σύλληψης εναντίον του ευνοούμενού τους. Εκδιδόμενο συστηματικά από τα ποινικά δικαστήρια, θα παραβίαζε το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς οδηγεί σε κράτηση χωρίς δυνατότητα έφεσης και χωρίς να αναμένεται η δίκη της έφεσης.

Το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί δεν θα εξεταστεί με τα ίδια κριτήρια όπως το ένταλμα σύλληψης. Έχει πλέον εκλείψει η διατάραξη της δημόσιας τάξης και η «εξαιρετική σοβαρότητα» των γεγονότων. Τώρα, θεωρούμενος αθώος, μπορεί να κρατηθεί μόνο εάν είναι ο «μόνος τρόπος» για να αποτραπεί η πίεση, η απόδραση ή η υποτροπή, οι αλληλεπιδράσεις με συνεργούς ή για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. Διαφορετικά, πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, ενδεχομένως υπό κατ' οίκον περιορισμό με βραχιόλι.