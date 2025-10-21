Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Περνάει τις πύλες της Λα Σαντέ και καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης

Ο Νικολά Σαρκοζί θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα φυλακιστεί, όταν αναμένεται να ξεκινήσει την πενταετή ποινή του την Τρίτη στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι.

Καταδικασμένος για εγκληματική συνωμοσία σε σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη, ο Σαρκοζί επιμένει για την αθωότητά του.

Παρ' όλα αυτά, θα εκτίσει την ποινή του σε μια φυλακή που έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς κρατούμενους από τον 19ο αιώνα, όπως αναφέρει το Associated Press.

Μεταξύ αυτών είναι ο λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους, ο οποίος καταδικάστηκε άδικα για προδοσία επειδή ήταν Εβραίος και ο Βενεζουελανός μαχητής γνωστός ως Κάρλος το Τσακάλι, ο οποίος πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις σε γαλλικό έδαφος.

Ο Σαρκοζί δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι αναμένει να κρατηθεί σε απομόνωση, όπου θα παραμείνει μακριά από όλους τους άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας. Μια άλλη πιθανότητα είναι να κρατηθεί στο τμήμα της φυλακής για «ευάλωτους» κρατούμενους, γνωστό στην καθομιλουμένη ως τμήμα VIP.

Πρώην κρατούμενοι της Λα Σαντέ περιέγραψαν τις εμπειρίες τους και τι μπορεί να περιμένει ο πρώην πρόεδρος. Η φυλακή, που εγκαινιάστηκε το 1867, έχει ανακαινιστεί πλήρως τα τελευταία χρόνια.

«Δεν έρχεται ο Νικολά Σαρκοζί, πρόεδρος της Δημοκρατίας... Έρχεται ένας άνθρωπος» που θα ζήσει όπως όλοι οι άλλοι, δήλωσε στο Associated Press ο Πιερ Μπότον, πρώην επιχειρηματίας και νυν συγγραφέας, ο οποίος φυλακίστηκε στο τμήμα ευάλωτων κρατουμένων της Λα Σαντέ μεταξύ 2020 και 2022 για κατάχρηση κεφαλαίων από φιλανθρωπική οργάνωση.

Σε μία άνευ προηγουμένου απόφαση, ο δικαστής του Παρισιού αποφάσισε ότι ο Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του χωρίς να περιμένει την εκδίκαση της έφεσης, λόγω «της σοβαρότητας της διατάραξης της δημόσιας τάξης που προκάλεσε το αδίκημα».

Διαβάστε επίσης: Το νέο πιθανό δικαστικό μέτωπο του Νικολά Σαρκοζί: Το Κατάρ και η πιθανή επιρροή Πλατινί

Ο Σαρκοζί θα κρατήσει «ψηλά το κεφάλι»

Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη και διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση να φυλακιστεί εν αναμονή της έφεσης. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι, ακόμα και μπροστά από τις πόρτες της Λα Σαντέ», δήλωσε ο Σαρκοζί στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Θα παλέψω μέχρι το τέλος», είπε.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος έχει ετοιμάσει τη βαλίτσα του για τη φυλακή με ρούχα και 10 οικογενειακές φωτογραφίες που επιτρέπεται να πάρει μαζί του.

Ο Σαρκοζί δήλωσε επίσης στην εφημερίδα Le Figaro ότι θα πάρει μαζί του τρία βιβλία — το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό — μεταξύ των οποίων «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο» σε δύο τόμους και μια βιογραφία του Ιησού Χριστού.

Ο ήρωας του «Κόμη του Μόντε Κρίστο», του Γάλλου συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά, δραπετεύει από μία νησιωτική φυλακή όπου πέρασε 14 χρόνια πριν αναζητήσει εκδίκηση.

Ένας από τους γιους του Σαρκοζί, ο Λουί, κάλεσε σε συγκέντρωση την Τρίτη το πρωί για να υποστηρίξει τον πατέρα του στην πολυτελή συνοικία του Παρισιού όπου ο Σαρκοζί ζει με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί.

Το πρώην σούπερ μοντέλο και νυν τραγουδίστρια έχει μοιραστεί φωτογραφίες των παιδιών του Σαρκοζί και τραγούδια προς τιμήν του στα κοινωνικά δίκτυα από τη στιγμή της καταδίκης του.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο 70χρονος Σαρκοζί θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση στο εφετείο μόνο αφού βρεθεί στη φυλακή, και οι δικαστές θα έχουν στη συνέχεια έως και δύο μήνες για να επεξεργαστούν την αίτηση.

Κελιά 9 τετραγωνικών μέτρων

Η Εισαγγελία Οικονομικών Υποθέσεων ενημέρωσε τον Σαρκοζί για τις λεπτομέρειες της κράτησής του την περασμένη Δευτέρα, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Gérald Darmanin, επιβεβαίωσε ότι ο Σαρκοζί θα εισέλθει στη φυλακή Λα Σαντέ την Τρίτη και ότι θα τον επισκεφθεί προσωπικά για να βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας.

Στον λεγόμενο VIP τομέα, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να έχει το δικό του δωμάτιο σε ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά 9 τετραγωνικών μέτρων (96,8 τετραγωνικά πόδια) σε μια πτέρυγα που είναι χωρισμένη από τους άλλους κρατούμενους της φυλακής.

Ο Μπότον, ο οποίος λέει ότι γνωρίζει τον Σαρκοζί εδώ και δεκαετίες, εξέφρασε αμφιβολίες ότι ο πρώην πρόεδρος θα έχει πολλά ειδικά προνόμια στη φυλακή. «Ακόμα και αν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακόμα και αν είσαι πολύ πλούσιος, δεν αποφασίζεις τίποτα».

Με βάση τη δική του εμπειρία στη Λα Σαντέ, για την οποία έγραψε το βιβλίο «QB4», ο Μπότον περιέγραψε τι μπορεί να περιμένει ο Σαρκοζί. Μετά την καταχώρισή τους, οι κατάδικοι παραλαμβάνουν ένα προσωπικό κιτ από τους φρουρούς και στη συνέχεια οδηγούνται στα κελιά τους.

«Θα ανοίξουν το κελί και (ο Σαρκοζί) θα ανακαλύψει πού θα πάει», είπε. Ο Μπότον περιέγραψε το κελί στο οποίο έζησε στη Λα Σαντέ: «Ένα μικρό κρεβάτι 70 εκατοστών στερεωμένο στο πάτωμα, μια ηλεκτρική εστία, ένα ψυγείο με χρέωση, μια τηλεόραση με χρέωση».

Είπε ότι τα δωμάτια των κρατουμένων στο τμήμα VIP είναι εξοπλισμένα με σταθερά τηλέφωνα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν κλήσεις, οι οποίες καταγράφονται από τις αρχές της φυλακής, αλλά δεν μπορούν να λάβουν κλήσεις στην ίδια γραμμή.

Το σοκ της φυλάκισης

Ο Patrick Balkany, ένας μακροχρόνιος φίλος του Σαρκοζί που πέρασε πέντε μήνες στη Λα Σαντέ για φοροδιαφυγή το 2019-2020, περιέγραψε τις πρώτες ώρες των νεοεισερχόμενων κρατουμένων.

«Θα του τραβήξουν φωτογραφία, για να του φτιάξουν μια κάρτα, γιατί εκεί είμαστε ένας αριθμός, δεν είμαστε πλέον ένα άτομο με όνομα», είπε στο ραδιόφωνο RTL.

Στη συνέχεια, «αν θεωρηθεί όπως κάθε άλλος κρατούμενος, γδύνεται και τα ρούχα του ψάχνονται για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει πάνω του απαγορευμένα αντικείμενα», είπε ο Μπαλκάνι. «Το πιο δύσκολο είναι όταν φτάνεις στο κελί σου, είναι ένα σοκ», πρόσθεσε.

Ο Μπότον θυμήθηκε επίσης το σοκ που έζησε όταν η πλούσια ζωή του κατέρρευσε όταν μπήκε για πρώτη φορά στη φυλακή. «Πήγα για πρώτη φορά από την έπαυλή μου 1.200 τετραγωνικών μέτρων σε ένα κελί 9 τετραγωνικών μέτρων», είπε.

Από το να έχει 11 άτομα προσωπικό εκτός φυλακής, βρέθηκε να καθαρίζει ένα βρώμικο κελί όταν έφτασε, είπε. «Αυτό είναι που ονομάζουμε σοκ της φυλάκισης». «Όταν είναι 7 το απόγευμα, είσαι στη φυλακή, μόνος, και ακούς ότι όλα είναι κλειδωμένα, είσαι μόνος», λέει ο Μπότον. «Όλα έχουν τελειώσει. Το παιχνίδι έχει τελειώσει».