Axios: «Η υγεία του Μπάιντεν ήταν τόσο επιβαρυμένη που εάν εκλεγόταν, θα κυκλοφορούσε με αμαξίδιο»

Βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει από δημοσιογράφους του CNN και του Axios αποκάλυψε την πραγματική διάσταση της υγείας του τέως Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, και τα σενάρια στήριξής του εάν εκλεγόταν εκ νέου στον προεδικό θώκο των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για το επερχόμενο βιβλίο «Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again» (σ.σ. Αρχική Αμαρτία: Η φθορά του προέδρου Μπάιντεν, η συγκάλυψη και η καταστροφική επιλογή να κατέβει ξανά για πρόεδρος» των δημοσιογράφων Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμπσον.

Στο ίδιο βιβλίο γίνεται λόγος πως η κατάσταση υγείας του Τζο Μπάιντεν, το 2023 και 2024, ήταν τόσο επιβαρυμένη που οι σύμβουλοί του σκεφτόντουσαν να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, λόγω των προβλημάτων του, σε περίπτωση που επανεκλεγόταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις αντανακλούσαν την έκταση της φθίνουσας υγείας του προέδρου Μπάιντεν -ιδιαίτερα τον σημαντικό εκφυλισμό της σπονδυλικής του στήλης- και την ανησυχία των βοηθών του γι' αυτό, καθώς επεδίωκε μια δεύτερη θητεία σε ηλικία 81 ετών, γράφει ο Axios.

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν επίσης την αποφασιστικότητα του Λευκού Οίκου να αποκρύψει την πραγματικότητα της κατάστασης του Μπάιντεν, με κίνδυνο για την ίδια του την υγεία, ενώ αντιμετώπιζε μια δύσκολη προσπάθεια επανεκλογής έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.