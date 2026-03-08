Axios: ΗΠΑ-Ισραήλ συζήτησαν την αποστολή ειδικών στο Ιράν για το ουράνιο

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μεταφέρει, επικαλούμενος πηγές με γνώση της υπόθεσης, πως ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων για να διασφαλίσουν τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Το πρακτορείο Reuters επεσήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.
«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο» απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, η εκτίμηση Λέκκα - «Φοβηθήκαμε πολύ» λέει κάτοικος
- Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.