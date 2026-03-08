Axios: ΗΠΑ-Ισραήλ συζήτησαν την αποστολή ειδικών στο Ιράν για το ουράνιο

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μεταφέρει, επικαλούμενος πηγές με γνώση της υπόθεσης, πως ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων για να διασφαλίσουν τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το πρακτορείο Reuters επεσήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.

«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο» απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).