Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Χαργκ του Ιράν, ώστε να πιέσει το καθεστώς να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η αμερικανική πλευρά έχει διαμηνύσει πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα λήξει με τους δικούς του όρους και το άνοιγμα του Ορμούζ θα έχει πελώρια σημασία, αν κρίνει κανείς από τα ύψη που έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων.

Αλλά, μία επιχείρηση στο Χαργκ, το οποίο βρίσκεται περί τα 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν και διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου, μπορεί να θέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με το μέσο.

Μία τέτοια αποστολή, λοιπόν, θα μπορούσε να οργανωθεί και περατωθεί μόνο αφότου έχουν αποδυναμωθεί περισσότερο οι δυνάμεις του Ιράν.

«Χρειαζόμαστε περί τον ένα μήνα για να αποδυναμώσουμε περισσότερο τους Ιρανούς με επιθέσεις, να καταλάβουμε το νησί και μετά να τους πιέσουμε και να το χρησιμοποιήσουν για διαπραγματεύσεις» σημείωσε πηγή με γνώση των όσων λέγονται στον Λευκό Οίκο.

Αλλά, μία τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε επιπρόσθετες δυνάμεις. Τρεις διαφορετικές μονάδες πεζοναυτών βρίσκονται καθ' οδόν προς την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν σύντομα ακόμη περισσότερους στρατιώτες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ανώτερος αξιωματούχος είπε ξεκάθαρα στο Axios: «Θέλουμε το Ορμούζ ανοιχτό. Εάν η κατάληψη του Χαργκ είναι η λύση, θα το κάνουμε. Εάν αποφασίσει (σ.σ. ο πρόεδρος λογικά) να κάνει παράκτια εισβολή, αυτό θα συμβεί. Αλλά αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί».

Και δεύτερο άτομο έκανε λόγο για χερσαία επέμβαση, λέγοντας πως «ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι είναι σωστό».