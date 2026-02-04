Axios: Καταρρέουν τα σχέδια για συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης καταρρέουν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν θα συμφωνήσουν με τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αλλάξουν τον τόπο και τη μορφή των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η αντιπαράθεση ενδέχεται να εμποδίσει τη διπλωματική οδό και να πείσει τον Πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει τη στρατιωτική δράση. Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να τις διεξαγάγουν σε διμερές πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και απάντησαν: "Εντάξει, τότε τίποτα"», δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς οι άνθρωποι θα εξετάσουν άλλες επιλογές», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν.

Από εκεί, σχεδιάζουν προς το παρόν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.