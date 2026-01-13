Axios: Μυστική συνάντηση Στιβ Γουίτκοφ με Ρεζά Παχλάβι για το Ιράν - Όλο το παρασκήνιο

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε μυστικά το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην διάδοχο του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, για να συζητήσουν τις διαδηλώσεις που μαίνονται στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Όπως μεταφέρει το Axios, η συνάντηση έχει σημασία γιατί πρόκειται για την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις πριν από 15 ημέρες. Ο Παχλαβί προσπαθεί να τοποθετηθεί ως «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση που καταρρεύσει το καθεστώς.

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Ο Παχλαβί, γιος του σάχη που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής παράταξης από την εξορία στις ΗΠΑ. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Παχλαβί εμφανίζεται σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλώσεων.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνάντηση το πρωί της Τρίτης για να εξετάσει επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης βρίσκονται σε σχετικά πρώιμο στάδιο. «Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε φάση λήψης απόφασης σχετικά με στρατιωτική δράση αυτή τη στιγμή», είπε ο αξιωματούχος, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί πού θα καταλήξει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε κλειστές συναντήσεις τις τελευταίες ημέρες ότι, σε αυτό το στάδιο, η κυβέρνηση εξετάζει μη στρατιωτικές απαντήσεις για να βοηθήσει τους διαδηλωτές, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση.

Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και την Τρίτη σε πόλεις σε όλο το Ιράν. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών έχουν αυξηθεί δραματικά, αλλά ποικίλλουν ευρέως. Το Ισραήλ μοιράστηκε με τις ΗΠΑ μια εκτίμηση σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.



Ο Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό την Τρίτη να «συνεχίσει να διαδηλώνει» και να «καταλάβει» τα κυβερνητικά ιδρύματα, προσθέτοντας: «Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι εννοούσε, ο Τραμπ απάντησε: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας» και τόνισε ότι πιστεύει πως οι Αμερικανοί «πρέπει να φύγουν» από το Ιράν.

Η ίντριγκα: Όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έβλεπε τον Παχλαβί ως σημαντικό πολιτικό παράγοντα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Hugh Hewitt Show» την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε να τον υποστηρίξει. Όμως ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι σε πολλές από τις διαδηλώσεις οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Παχλαβί. «Υπήρξε μια άνοδος του Παχλαβί. Φωνάζουν το όνομά του στις διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και φαίνεται να συμβαίνει οργανικά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ.