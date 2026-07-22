Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ βρέθηκε για συνομιλίες στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον πριν από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο καλά πληροφορημένες πηγές.
Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.
Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.
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