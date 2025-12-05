Axios: O Τραμπ στήνει κυβέρνηση στη Γάζα πριν τις γιορτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παρουσιάσει πριν από τα Χριστούγεννα τη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, μαζί με μια νέα δομή διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και δυτικές πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες, οι βασικές πτυχές του σχεδίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

NEW: President Trump plans to announce before Christmas that the Gaza peace process is moving into its second phase and to unveil the new "Board of Peace" and governance structure for the enclave. My story on @axios https://t.co/LN1c1d0oGs — Barak Ravid (@BarakRavid) December 4, 2025

Η πρώτη φάση και η εύθραυστη εκεχειρία

Η εκεχειρία που ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου θεωρείται, σύμφωνα με το axios, μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 366 Παλαιστινίων και τις επιθέσεις της Χαμάς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε Ισραηλινούς στρατιώτες, η συμφωνία δεν έχει καταρρεύσει πλήρως.

Κεντρικό στοιχείο της πρώτης φάσης ήταν η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς, διαδικασία που πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Τι προβλέπει η δεύτερη φάση

Η νέα φάση περιλαμβάνει:

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από περισσότερες περιοχές της Γάζας.

Ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στις ζώνες που ελέγχει ακόμη ο ισραηλινός στρατός.

Εφαρμογή νέας δομής διακυβέρνησης, εγκεκριμένης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να είναι «καλύτερος συνεργάτης» στη διαδικασία.

⭕️ NEW: Trump plans to unveil his Gaza “Board of Peace” and a new governing structure for the enclave before Christmas, Axios reports, citing U.S. officials and a Western source involved in the process.



Here are some of the key details from the report:



▪️ What Phase Two Would… https://t.co/SsbVbGp05N — Drop Site (@DropSiteNews) December 4, 2025

Η νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης

Η δομή που σχεδιάζεται έχει τρία επίπεδα:

Συμβούλιο Ειρήνης : Στην κορυφή, υπό την ηγεσία του Τραμπ, με συμμετοχή περίπου δέκα ηγετών από αραβικές και δυτικές χώρες.

Διεθνής Εκτελεστική Επιτροπή : Με μέλη όπως ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο Στηβ Γουίτκοφ και ανώτερους αξιωματούχους από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο.

Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση: Μια ομάδα 12–15 Παλαιστινίων με εμπειρία στη διοίκηση και στις επιχειρήσεις, χωρίς δεσμούς με Χαμάς ή Φατάχ. Η αρχική λίστα των 25 υποψηφίων έχει ήδη περιοριστεί στο μισό, με ορισμένους να ζουν στη Γάζα και άλλους να ετοιμάζονται να επιστρέψουν.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή και τις χώρες της περιοχής για την τελική σύνθεση.

Η ISF θα αναπτυχθεί στις περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, επιτρέποντας την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ. Η δύναμη θα συνεργάζεται με την τεχνοκρατική κυβέρνηση, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν εκφράσει προθυμία να συνεισφέρουν στρατεύματα, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Παράλληλα, οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία συζητούν με τη Χαμάς μια πρόταση που προβλέπει την αποχώρησή της από τη διακυβέρνηση της Γάζας και την έναρξη διαδικασίας αποστρατικοποίησης.

Το σχέδιο προβλέπει πρώτα την παράδοση βαρέων όπλων και στη συνέχεια των ελαφρών. Αίγυπτος και Κατάρ εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου παραμένει επιφυλακτικός αλλά δεσμεύεται να δώσει «μια ευκαιρία».

Όπως σχολίασε ένας δυτικός διπλωμάτης: «Η εξίσωση θα είναι ο ισραηλινός στρατός εκτός Γάζας, αλλά η Χαμάς εκτός εξουσίας».

Το επόμενο βήμα

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ολοκληρώσει όλα τα στοιχεία της συμφωνίας πριν από τις γιορτές, ώστε να παρουσιαστούν στη Χαμάς και να τεθούν σε εφαρμογή.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση του «ιστορικού 20-σημειακού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ», το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει ασφάλεια και ευημερία στους κατοίκους της Γάζας και στην ευρύτερη περιοχή.