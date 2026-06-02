Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να κορυφώνεται, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Axios, το οποίο περιγράφει μια εκρηκτική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Είσαι τρελός» – Η οργισμένη παρέμβαση Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της συνομιλίας, ο Τραμπ εμφανίστηκε εξαιρετικά εκνευρισμένος με τη στάση του Ισραήλ στον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, φέρεται να αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό», λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Σου σώζω τον πισινό» και «όλοι σε μισούν τώρα». Σε ακόμη πιο έντονο τόνο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόσθεσε: «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ».

Η συνομιλία φέρεται να περιλάμβανε και εκφράσεις έντονης αγανάκτησης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να φωνάζει: «Τι στο διάολο κάνεις;».

Διαβάστε ακόμα: Politico: Στο μικροσκόπιο των αρχών το τουριστικό project του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία

Διαφωνία για τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στον Λίβανο, με στόχο τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ φέρεται να πιέζει για αποκλιμάκωση, καθώς θεωρεί ότι οι επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Αντίθετα, ο Νετανιάχου έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές.

“What the fuck are you doing?!” Trump lit into Netanyahu over the Lebanon bombing:



“You're fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this."@BarakRavid & I https://t.co/b1lEZEmN6p — Marc Caputo (@MarcACaputo) June 1, 2026

Μετά την έντονη τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι πέτυχε να αποτρέψει ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτός.

Όπως ανέφερε, ο Νετανιάχου συμφώνησε να μην προχωρήσει σε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ παράλληλα υπήρξε –κατά τον ίδιο– δέσμευση και από πλευράς Χεζμπολάχ για παύση πυρός.

«Έστρεψε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμα: Αντικρούει την Τεχεράνη ο Τραμπ: «Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με ταχύ ρυθμό»

Διαφορετικές εκδοχές και επιφυλάξεις

Από την πλευρά του Ισραήλ, το γραφείο του Νετανιάχου τόνισε ότι η στρατηγική της χώρας παραμένει αμετάβλητη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήγματος στη Βηρυτό σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, η σχεδιαζόμενη επίθεση φαίνεται να έχει προς το παρόν «παγώσει», μετά την παρέμβαση του Τραμπ.

Το περιστατικό αναδεικνύει την εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ να δοκιμάζονται υπό την πίεση στρατιωτικών εξελίξεων και διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Παρά τις δηλώσεις περί κατάπαυσης του πυρός, παραμένει αβέβαιο αν η αποκλιμάκωση θα έχει διάρκεια, καθώς όλα εξαρτώνται από τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών τις επόμενες ημέρες.