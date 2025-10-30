Αυστραλία: Βρέθηκε μπουκάλι με μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πάνω από 100 χρόνια μετά

Μηνύματα σε ένα μπουκάλι που έγραψαν δύο στρατιώτες από την Αυστραλία λίγες μέρες μετά το ταξίδι τους στα πεδία των μαχών της Γαλλίας κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν πάνω από έναν αιώνα αργότερα στις ακτές της Αυστραλίας.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η οικογένεια Μπράουν βρήκε το μπουκάλι μάρκας Schweppes ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή στην παραλία Wharton κοντά στο Esperance στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας στις 9 Οκτωβρίου, δήλωσε η Ντεμπ Μπράουν την Τρίτη.

Ο σύζυγός της, Πίτερ, και η κόρη της, Φελίσιτι, έκαναν την ανακάλυψη κατά τη διάρκεια μιας από τις τακτικές αποστολές της οικογένειας με γουρούνες για να καθαρίσουν την παραλία από τα σκουπίδια.

«Καθαρίζουμε πολύ τις παραλίες μας και έτσι δεν θα περνούσαμε ποτέ από ένα κομμάτι σκουπιδιών. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί περιμένοντας να το παραλάβουν», είπε η Ντεμπ Μπράουν.

Μέσα στο διαφανές χοντρό γυαλί υπήρχαν χαρούμενες επιστολές γραμμένες με μολύβι από τους στρατιώτες Μάλκομ Νέβιλ, 27 ετών, και Ουίλιαμ Χάρλεϊ, 37 ετών, με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916.

Το πολεμικό τους πλοίο HMAT A70 Ballarat είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας, την Αδελαΐδα, στα ανατολικά στις 12 Αυγούστου του ίδιου έτους, στο μακρύ ταξίδι προς την άλλη άκρη του κόσμου, όπου οι στρατιώτες του θα ενίσχυαν το 48ο Αυστραλιανό Τάγμα Πεζικού στο Δυτικό Μέτωπο της Ευρώπης.

Ο Νέβιλ σκοτώθηκε στη μάχη ένα χρόνο αργότερα. Ο Χάρλεϊ τραυματίστηκε δύο φορές, αλλά επέζησε του πολέμου, πεθαίνοντας στην Αδελαΐδα το 1934 από καρκίνο που, σύμφωνα με την οικογένειά του, προκλήθηκε από τον θάνατο του από αέρια στους Γερμανούς στα χαρακώματα.

Ο Νέβιλ ζήτησε από τον βρίσκοντα το μπουκάλι να παραδώσει την επιστολή του στη μητέρα του, Ρομπερτίνα Νέβιλ, στο Wilkawatt, που τώρα είναι μια πόλη-φάντασμα στη Νότια Αυστραλία. Ο Χάρλεϊ, του οποίου η μητέρα είχε πεθάνει το 1916, χάρηκε που το άτομο που το βρήκε, κράτησε το σημείωμά του.

Ο Χάρλεϊ έγραψε «είθε αυτός που θα το βρει να είναι τόσο καλά όσο είμαστε εμείς τώρα». Ο Νέβιλ έγραψε στη μητέρα του ότι «περνούσε πολύ καλά, το φαγητό είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής, με εξαίρεση ένα γεύμα που θάψαμε στη θάλασσα».

Το πλοίο «έσκαζε και κυλούσε, αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι όσο ο Λάρι», έγραψε ο Νέβιλ, χρησιμοποιώντας μια πλέον ξεθωριασμένη αυστραλιανή καθομιλουμένη γλώσσα που σημαίνει πολύ χαρούμενοι.

Ο Νέβιλ έγραψε ότι αυτός και οι σύντροφοί του ήταν «Κάπου στη θάλασσα». Ο Χάρλεϊ έγραψε ότι ήταν «Κάπου στον κόλπο», αναφερόμενος στον Μεγάλο Αυστραλιανό κόλπο. Αυτός είναι ένας τεράστιος ανοιχτός κόλπος που ξεκινά ανατολικά της Αδελαΐδας και εκτείνεται μέχρι το Έσπερανς στη δυτική άκρη.

Ο Ντεμπ Μπράουν υποψιάζεται ότι το μπουκάλι δεν ταξίδεψε μακριά. Πιθανότατα πέρασε περισσότερο από έναν αιώνα στην ξηρά θαμμένο στους αμμόλοφους. Η εκτεταμένη διάβρωση των αμμόλοφων που προκλήθηκε από τεράστια κύματα κατά μήκος της παραλίας Γουόρτον τους τελευταίους μήνες πιθανότατα το απομάκρυνε.

Το χαρτί ήταν βρεγμένο, αλλά η γραφή παρέμεινε ευανάγνωστη. Εξαιτίας αυτού, ο Ντεμπ Μπράουν μπόρεσε να ειδοποιήσει τους συγγενείς και των δύο στρατιωτών για το εύρημα.

Το μπουκάλι «είναι σε άριστη κατάσταση. Δεν έχει καμία ανάπτυξη πεταλίδων πάνω του. Πιστεύω ότι αν ήταν στη θάλασσα ή αν είχε μείνει εκτεθειμένο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το χαρτί θα είχε διαλυθεί από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε», είπε.

Η εγγονή της Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, είπε ότι η οικογένειά της ήταν «απόλυτα σοκαρισμένη» από το εύρημα. «Απλώς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο», δήλωσε η Τέρνερ στο Australian Broadcasting Corp.

Ο δισέγγονος του Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, είπε ότι η οικογένειά του είχε ενωθεί από την «απίστευτη» ανακάλυψη. «Ακούγεται σαν να ήταν πολύ χαρούμενος που πήγε στον πόλεμο. Είναι τόσο λυπηρό αυτό που συνέβη. Είναι τόσο λυπηρό που έχασε τη ζωή του», είπε ο Χέρμπι Νέβιλ. «Ουάου. Τι άνθρωπος ήταν», πρόσθεσε με υπερηφάνεια ο δισέγγονος.