Αυστραλία: Η κυβέρνηση προχωρά σε σύσταση βασιλικής επιτροπής για την επίθεση στην παραλία Μπόντι

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προχώρησε στη σύσταση βασιλικής επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση της μαζικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι, της οποίας ο τραγικός απολογισμός φτάνει τα 15 άτομα, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (08/01) ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε, υπό το βάρος έντονων δημόσιων πιέσεων για διαφάνεια και απαντήσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της ενότητας και της κοινωνικής συνοχής, στοιχεία που είναι απαραίτητα, όπως χαρακτήρισε, για την ξεπεράσει το έθνος την τραγωδία.

«Έχω επανειλημμένα επισημάνει ότι προτεραιότητά μας είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό χρειάζεται η Αυστραλία για να επουλωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η ομοσπονδιακή έρευνα, η οποία θα διεξαχθεί από επιτροπή με ευρείες αρμοδιότητες, πρόκειται να διερευνήσει τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μακελειό όσο και τα μέτρα για να προληφθούν πιθανές νέες επιθέσεις στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Άντονι Αλμπανέζε, η επιτροπή θα καταθέσει συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας στη χώρα.

Η ανακοίνωση της βασιλικής επιτροπής έρχεται σε μια περίοδο έντονου δημόσιου διαλόγου στην Αυστραλία σχετικά με τη βία, την κοινωνική πόλωση και την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, μετά το σοκ που προκάλεσε η πολύνεκρη επίθεση στο δημοφιλές παραθαλάσσιο προάστιο του Σίδνεϊ.