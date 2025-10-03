Αυστραλία: Τεράστια επιχείρηση των αρχών για να βρεθεί 4χρονο αγοράκι που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Αυστραλία για τον τετράχρονο Γκας, ο οποίος εξαφανίστηκε από κατοικία κοντά στο Yunta πριν από σχεδόν μια εβδομάδα, με τους ερευνητές να συνεχίζουν τις προσπάθειες ανεύρεσής του.

Σύμφωνα με το Sky News Australia, την Παρασκευή συνεχίζονταν για έκτη ημέρα οι έρευνες, αλλά η αστυνομία αποκάλυψε ότι θα μετατοπίσει την προσοχή της σε μια «φάση ανάκτησης».

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Ίαν Πάροτ, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, επιβεβαίωσε ότι η αναζήτηση ήταν «μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντατικές» για αγνοούμενο στην ιστορία της Πολιτείας.

Στηνενημέρωση, είπε ότι η οικογένεια είχε ενημερωθεί την Τρίτη το βράδυ ότι «ίσως δεν καταφέρουμε να τον βρούμε ζωντανό».

Police have given a tragic update on a four-year-old boy who went missing in remote South Australia.https://t.co/auC5MzerqC — Sky News Australia (@SkyNewsAust) October 3, 2025

«Αν και όλοι ελπίζαμε σε ένα θαύμα, αυτό το θαύμα δεν συνέβη και τις τελευταίες 48 ώρες, παρά τις επαγγελματικές συμβουλές, είναι απίθανο ο Γκας να έχει επιβιώσει», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Πάροτ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Είπε ότι η αστυνομία «διατήρησε και, στην πραγματικότητα, ενέτεινε τις προσπάθειές της να τον εντοπίσει και να τον φέρει πίσω στην οικογένειά του».

Πρόσθεσε όμως ότι δεν υπήρχε «καμία σημαντική ένδειξη που να μας επέτρεπε να εστιάσουμε πραγματικά την αναζήτησή μας σε μια κατεύθυνση, να μας δώσει οποιαδήποτε στοιχεία για το πού μπορεί να έχει πάει».

Ο Πάροτ είπε ότι οι ερευνητές ήταν σίγουροι ότι «έκαναν απολύτως ό,τι μπορούσαν για να εντοπίσουν τον Γκας στην περιοχή αναζήτησης», όμως παρά τις προσπάθειες, η έρευνα πλέον περιορίζεται.

«Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε να ερευνούμε και να ακολουθούμε κάθε στοιχείο που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε. Ο τετράχρονος Γκας, εξαφανίστηκε το Σάββατο το απόγευμα από το κτήμα της οικογένειάς του, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Yunta.

Έπαιζε στην άμμο γύρω από το κτήμα όταν εξαφανίστηκε. «Όλα όσα έχουμε βρει μέχρι σήμερα, κάθε πληροφορία και στοιχείο που έχουμε διερευνήσει μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι, από ό,τι γνωρίζουμε, ο Γκας έχει απομακρυνθεί από το κτήμα και δεν έχουμε καταφέρει να τον εντοπίσουμε», δήλωσε ο Πάροτ.

Στην αναζήτηση είχαν συμμετάσχει δεκάδες αστυνομικοί, εθελοντές και ομάδες διάσωσης που έψαξαν την περιουσία και τη γύρω περιοχή. Στο αποκορύφωμα της επιχείρησης, περίπου 50 μέλη του προσωπικού των Αυστραλιανών Αμυντικών Δυνάμεων και ένας έμπειρος ιχνηλάτης είχαν ενταχθεί στις προσπάθειες.

«Το υπουργείο Άμυνας δέχτηκε επίσημο αίτημα της Αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας να βοηθήσει στην αναζήτηση ενός αγνοούμενου τετράχρονου αγοριού κοντά στο Yunta, στα ανατολικά της Νότιας Αυστραλίας», δήλωσε εκπρόσωπος των Αυστραλιανών Δυνάμεων Άμυνας.

Ένα αποτύπωμα που ανακαλύφθηκε την Τετάρτη περίπου 500 μέτρα από το αγρόκτημα έδωσε μια πιθανή ένδειξη, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι ήταν «πολύ παρόμοιο» με τα παπούτσια που φορούσε ο Γκας.

Ο επιθεωρητής Μαρκ Σάιρους προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «μπορεί να μην ήταν πρόσφατο» και τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί η συγκέντρωση όλης της προσοχής σε ένα μόνο στοιχείο.

Μιλώντας την Παρασκευή, ο επιθεωρητής Σάιρους είπε ότι η αστυνομία ανησυχεί σοβαρά για τον Γκας, ο οποίος αγνοείται εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα χωρίς πρόσβαση σε τροφή ή νερό.

«Ένα τετράχρονο παιδί δεν εξαφανίζεται στο άψε σβήσε, πρέπει να βρίσκεται κάπου», είπε. «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός, αλλά τώρα βρισκόμαστε στη φάση της ανάκτησης και το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί για πάνω από 100 ώρες και έξι ημέρες είναι πολύς χρόνος για να βρίσκεται έξω στην ύπαιθρο».