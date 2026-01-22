Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε μια μικρή πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως μεταδίδει το BBC, ένα ακόμη άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Lake Cargelligo περίπου στις 16:40 τοπική ώρα (07:40 ώρα Ελλάδας).

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας βρέθηκαν νεκροί, ενώ κάλεσε τους πολίτες να μην πληζιάζουν την περιοχή και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εξετάζεται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως μεταδίδεται, ο ένοπλος φέρεται να διέφυγε με όχημα που ανήκει στον τοπικό δήμο.

Η πόλη Lake Cargelligo βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους.

Το αιματηρό περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μαζική ένοπλη επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.