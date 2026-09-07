Αυστρία: Απαγόρευση της χιτζάμπ για κορίτσια στα σχολεία - Αντιδρούν μουσουλμανικές οργανώσεις

Η απαγόρευση της χρήσης της χιτζάμπ (μαντίλας) στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών θα αντιμετωπίσει μια πρώτη δοκιμασία σήμερα καθώς ανοίγουν τα σχολεία στην πρωτεύουσα Βιέννη και σε άλλα κρατίδια.

Την ίδια στιγμή με οργανώσεις, περιλαμβανομένης της μεγαλύτερης μουσουλμανικής οργάνωσης τη χαρακτηρίζουν μεροληπτική, καταγγέλλοντάς τη και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί δικαστικά.

Αυστρία: Απαγόρευση επιλογής στην Ευρώπη της ισότητας

Η κυβερνώσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρώων κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία με τη δικαιολογία ότι έτσι προστατεύεται υποτιθέμενα η ελευθερία των κοριτσιών, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο νόμος ψηφίστηκε στη βουλή τον Δεκέμβριο με την υποστήριξη του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας. Μόνο το μικρότερο κόμμα στη Βουλή, οι αριστεροί Πράσινοι, τον καταψήφισαν.

Το όργανο που εκπροσωπεί επισήμως τους μουσουλμάνους της Αυστρίας, η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα στην Αυστρία (IGGO), έχει χαρακτηρίσει την απαγόρευση παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχει δεσμευτεί να την προσβάλει ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο τον Ιούλιο απέρριψε την προσφυγή του γιατί ακόμη δεν είχε τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία.