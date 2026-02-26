Αυστρία: Διαιτητής τοποθέτησε κρυφά κάμερες σε αποδυτήρια γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Για κάθε αθλήτρια, τα αποδυτήρια και το γυμναστήριο θα έπρεπε να είναι ασφαλείς χώροι προετοιμασίας και επαγγελματικής ενασχόλησης. Αλλά, για τη γυναικεία ομάδα της SCR Altach Women στην Αυστρία, τα αποδυτήρια και οι χώροι ντους μετατράπηκαν σε έδαφος για μια συστηματική κακοποίησή τους.
Ένας άνδρας τοποθέτησε κρυφές κάμερες στα ντους, μετατρέποντας τις πιο προσωπικές τους στιγμές σε «περιεχόμενο» για τη δική του ηδονή.
