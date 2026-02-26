Μενού

Αυστρία: Διαιτητής τοποθέτησε κρυφά κάμερες σε αποδυτήρια γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Η ποινή του; Επτά μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 1.200 ευρώ. Επιπλέον, του επιβλήθηκε η καταβολή αποζημίωσης 625 ευρώ σε κάθε ένα από τα θύματα.

Για κάθε αθλήτρια, τα αποδυτήρια και το γυμναστήριο θα έπρεπε να είναι ασφαλείς χώροι προετοιμασίας και επαγγελματικής ενασχόλησης. Αλλά, για τη γυναικεία ομάδα της SCR Altach Women στην Αυστρία, τα αποδυτήρια και οι χώροι ντους μετατράπηκαν σε έδαφος για μια συστηματική κακοποίησή τους.

Ένας άνδρας τοποθέτησε κρυφές κάμερες στα ντους, μετατρέποντας τις πιο προσωπικές τους στιγμές σε «περιεχόμενο» για τη δική του ηδονή.

