Αυστρία: Νεκροί δύο άνδρες από χιονοστιβάδα - Σκοτώθηκαν άλλοι πέντε μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα

Σοκ προκαλεί ο θάνατος ακόμη δύο ατόμων από χιονοστιβάδα, ενός Σλοβάκου 21 ετών και ενός Αυστριακού 41 ετών που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Σάββατο (21/02) στην Αυστρία, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα στη χώρα, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Σλοβάκος έκανε σκι εκτός πίστας και χωρίς να έχει εξοπλιστεί καταλλήλως για να προστατευτεί από χιονοστιβάδες. Η αστυνομία της Στυρίας δήλωσε πως κατέβαινε από ύψος περίπου 1900 μέτρων όταν ένας όγκος χιονιού αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε.
Εκτός πίστας, αυτή τη φορά στο Τυρόλο, σκοτώθηκε και ο 41χρονος Αυστριακός που «θάφτηκε από χιονοστιβάδα», ανασύρθηκε από τις αρμόδιες αρχές αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.
Από την έναρξη της χειμερινής περιόδου έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 24 άνθρωποι από χιονοστιβάδες, με βάση τον επικαιροποιημένο απολογισμό.
- Ποιοι κυβερνούσαν τη Μαφία; Οι Πέντε Οικογένειες που έγιναν θρύλος
- Antigoni: Πολύ πριν τη Eurovision, όταν έμπαινε στο βρετανικό Love Island
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
- Οι Δύο Ξένοι φεύγουν και μια αγαπημένη κωμική σειρά επιστρέφει τα μεσημέρια στο Mega
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.