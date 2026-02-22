Αυστρία: Νεκροί δύο άνδρες από χιονοστιβάδα - Σκοτώθηκαν άλλοι πέντε μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα

Σοκ προκαλεί ο θάνατος ακόμη δύο ατόμων από χιονοστιβάδα, ενός Σλοβάκου 21 ετών και ενός Αυστριακού 41 ετών που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Σάββατο (21/02) στην Αυστρία, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα στη χώρα, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Σλοβάκος έκανε σκι εκτός πίστας και χωρίς να έχει εξοπλιστεί καταλλήλως για να προστατευτεί από χιονοστιβάδες. Η αστυνομία της Στυρίας δήλωσε πως κατέβαινε από ύψος περίπου 1900 μέτρων όταν ένας όγκος χιονιού αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε.

Officials said at least three people were killed and two were rescued after a large avalanche struck the St Anton am Arlberg ski resort area in Tyrol, Austria, on Friday, February 20, local media reported.



Credit: Bertil Sundin via Storyful#Austria #Tyrol #StAntonAmArlberg… pic.twitter.com/iX0wVd4oyw — News18 (@CNNnews18) February 21, 2026

Εκτός πίστας, αυτή τη φορά στο Τυρόλο, σκοτώθηκε και ο 41χρονος Αυστριακός που «θάφτηκε από χιονοστιβάδα», ανασύρθηκε από τις αρμόδιες αρχές αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Από την έναρξη της χειμερινής περιόδου έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 24 άνθρωποι από χιονοστιβάδες, με βάση τον επικαιροποιημένο απολογισμό.