Αυτές είναι 5 πιο αγχωτικές χώρες στην Ευρώπη για να οδηγείς: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομους, τεράστιες λακκούβες και επικίνδυνοι δρόμοι. Αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα που κάνει μια πόλη να μετατραπεί σε κόλαση για τους αρχάριους οδηγούς, και όχι μόνο.

Σύμφωνα με μελέτη της Czechvignette.cz, οι δρόμοι της είναι οι πιο δύσκολοι στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 99,43 στα 100. Η έκθεση αξιολόγησε τους αυτοκινητόδρομους με βάση παράγοντες όπως τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ποιότητα του οδικού δικτύου και η πυκνότητα των αυτοκινήτων. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο αγχωτική θεωρείται η οδήγηση.

Η Πολωνία συνδυάζει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης (54,77) με χαμηλή ποιότητα δρόμων (4,3 στα 7) και — ακόμη πιο σοβαρά — ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, με 52 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

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«Η πρώτη θέση της Πολωνίας δεν αποτελεί έκπληξη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Czechvignette.cz, Mattijs Wijnmalen, στο Europe in Motion, καθώς η χώρα έχει «περισσότερα οχήματα στους δρόμους από όσα μπορεί να εξυπηρετήσει άνετα η υποδομή της».

«Ένας αρχάριος οδηγός που περνά στην Πολωνία από το παλιότερο τμήμα της Α18, προερχόμενος από τη Γερμανία, θα βιώσει αμέσως έναν έντονο θόρυβο από τα ελαστικά στις υψηλές ταχύτητες του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βελτιώνεται μόνο όταν αλλάζει η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία συντήρησης», είπε. «Αυτή η απότομη αλλαγή στην ποιότητα του δρόμου είναι πραγματικά απαιτητική, ανεξάρτητα από τους εθνικούς μέσους όρους».

Η γειτονική Τσεχία κατατάσσεται δεύτερη, με βαθμολογία άγχους 94,92, κυρίως λόγω της υψηλής κυκλοφοριακής συμφόρησης (53,5) και της κάτω του μέσου όρου ποιότητας των δρόμων (3,9 στα 7).

Η χώρα διαθέτει επίσης μία από τις υψηλότερες πυκνότητες αυτοκινήτων στην κατάταξη, με 608 ταξινομημένα οχήματα ανά 1.000 κατοίκους, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους ήδη πολυσύχναστους δρόμους.

Οι επιτόπιες παρατηρήσεις ανέδειξαν και άλλους, λιγότερο προφανείς παράγοντες άγχους, όπως ξαφνικά σημεία με μηδενική ορατότητα λόγω ομίχλης στον πολυσύχναστο διάδρομο βαρέων οχημάτων D5, καθώς και μπερδεμένες ζώνες έργων στον D3, όπου όλη η κυκλοφορία αναγκάζεται να κινηθεί σε στενούς, παράλληλους δρόμους που χρησιμοποιούνται από κοινού.

Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα: Η «ασυγχώρητη» τριάδα

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: Ρουμανία στην τρίτη θέση, Ελλάδα στην τέταρτη και Βουλγαρία στην πέμπτη.

Εκεί οι δρόμοι τείνουν να έχουν μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά είναι ταυτόχρονα πιο επικίνδυνοι, με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν.

Οι ρουμανικοί δρόμοι, ειδικότερα, «είναι εξαιρετικά ασυγχώρητοι για τους αρχάριους οδηγούς», λέει ο Wijnmalen, καθώς «η ίδια η κατάσταση του οδοστρώματος μετατρέπεται σε κίνδυνο προτού καν ληφθεί υπόψη η κυκλοφορία».

Για παράδειγμα, οι απότομες μειώσεις των ορίων ταχύτητας, από 130 σε 40 χλμ./ώρα μέσα σε πολύ μικρή απόσταση, δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους άπειρους οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση από κάμερες και την αστυνομία.

Η Ιταλία βρίσκεται στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης, κυρίως λόγω της πολύ υψηλής πυκνότητας αυτοκινήτων — σχεδόν ένα ταξινομημένο όχημα ανά κάτοικο.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Ισπανία αναδείχθηκαν ως οι λιγότερο αγχωτικές χώρες για οδήγηση.

Ποιες είναι οι πιο δύσκολες στιγμές για τους άπειρους οδηγούς

Η μελέτη υποστηρίζει ότι μερικές από τις πιο απαιτητικές στιγμές για τους οδηγούς εμφανίζονται κυρίως κατά τις μεταβάσεις από χώρα σε χώρα.

Για παράδειγμα, πρόκειται για τα πρώτα χιλιόμετρα μετά την είσοδο σε μια νέα χώρα, μια ξαφνική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας σε ζώνη έργων ή την πλοήγηση σε μια άγνωστη πύλη διοδίων.

«Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, η επιτήρηση μέσω καμερών ξεκινά από τη στιγμή που μπαίνεις στον αυτοκινητόδρομο, χωρίς να υπάρχει αξιόπιστη περίοδος χάριτος».

«Αυτό το επίπεδο άμεσης πίεσης απλώς δεν αποτυπώνεται στους βασικούς αριθμούς της κατάταξης, όμως είναι ακριβώς το σημείο όπου η αυτοπεποίθηση ενός αρχάριου οδηγού είτε χτίζεται είτε καταρρέει», δήλωσε ο Wijnmalen.