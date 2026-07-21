Πώς θα λειτουργεί το σύστημα Traffic Commander: Drones και περιπολικά για την κίνηση στην Αθήνα

Ένα νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, παρουσιάστηκε στις εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Πρόκειται για ένα σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από μηχανικούς λογισμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη.

Πώς λειτουργεί το «Traffic Commander»

Το σύστημα συλλέγει και συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές (συμπεριλαμβανομένων drones, περιπολικών και δικύκλων της Τροχαίας), διαχειριζόμενο καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα.

Όπως επισήμανε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Θανάσης Κάμπρας, η Αττική είναι μια από τις πιο σύνθετες περιοχές στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας 4 εκατομμύρια κατοίκους και 700.000 οχήματα που εισέρχονται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας σε ένα οδικό δίκτυο άνω των 1.600 χλμ.

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Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, υπογράμμισε ότι το σύστημα μετατρέπει τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σε επιχειρησιακή γνώση και δράση, ενώ ο προϊστάμενος του ΘΕΠΕΚ, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου, παρουσίασε ζωντανά τη διαχείριση ενός περιστατικού. Το Traffic Commander λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύστημα «ΚΟΜΒΟΣ» και είναι σχεδιασμένο να ενσωματώσει μελλοντικά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντική ενίσχυση στο σύστημα προσφέρει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) με τη δωρεά 10 υπερσύγχρονων drones ειδικών αστυνομικών προδιαγραφών, αξίας 125.000 ευρώ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΕ, Δημήτρης Φαφαλιός, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική κοινωνική προσφορά της Ένωσης για τη στήριξη της ΕΛ.ΑΣ. και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της Αττικής μετά την ακρίβεια. Εκτίμησε ότι με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από τον Σεπτέμβριο, αναμένεται βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25% έως 30%, ενώ γνωστοποίησε ότι θα παράγονται μηνιαίες αναφορές αξιολόγησης (reports) για τη διόρθωση τυχόν αδυναμιών.

Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της κοινωνικής αστυνόμευσης και των εντατικών ελέγχων αλκοτέστ:

Α' Εξάμηνο 2026: Διενεργήθηκαν 1.572.000 έλεγχοι με 13.613 παραβάσεις (ποσοστό 0,86%).

Α' Εξάμηνο 2025: Είχαν γίνει 750.000 έλεγχοι με 16.000 παραβάσεις (ποσοστό 2,11%).

Πρότυπο μοντέλο για όλη τη χώρα

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, σημείωσε ότι το Traffic Commander αποτελεί ένα ολοκληρωμένο «in house» σύστημα που επιτρέπει την προληπτική διαχείριση των κυκλοφοριακών ζητημάτων. Φιλοδοξία της ΕΛ.ΑΣ. είναι το μοντέλο αυτό να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία αντίστοιχων κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας.