Αυτές είναι οι 9 χώρες που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο

Στις 16 Ιουλίου 1945 συντελέστηκε μια τομή στην ιστορία. Με την επιτυχημένη δοκιμή πυρηνικού όπλου, ξεκίνησε η πυρηνική εποχή. Από τότε μέχρι σήμερα, η λίστα των χωρών που διαθέτουν τέτοια όπλα έχει μεγαλώσει. Και ο πόλεμος που διεξάγεται τώρα στη Μέση Ανατολή, εν μέρει λαμβάνει χώρα ώστε σε αυτή τη λίστα να μην συμπεριληφθεί το Ιράν.

Ηνωμένες Πολιτείες

Η πρώτη χώρα που απέκτησε πυρηνικά όπλα και η μοναδική που τα έχει χρησιμοποιήσει, είναι κι εκείνη που διαθέτει τα περισσότερα ανεπτυγμένα, δηλαδή έτοιμα ανά πάσα στιγμή. 1770 πυρηνικές κεφαλές και 3700 συνολικά αποτελούν το ισχυρό χαρτί της ισχυρότερης πολεμικής μηχανής του πλανήτη.

Ρωσία

Ασκήσεις της Ρωσίας με πυρηνικά | AP

Η Σοβιετική Ένωση μπήκε στο επικίνδυνο παιχνίδι των πυρηνικών όπλων τον Αύγουστο του 1949. Με την κατάρρευσή της το 1991, ολόκληρο το οπλοστάσιο πέρασε στα χέρια της Ρωσίας. 1718 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές και 4309 σε σύνολο, το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο.

Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 3 Οκτωβρίου του 1952 πραγματοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη, επιτυχημένη πυρηνική δοκιμή. Διαθέτει σήμερα 120 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές και 225 σε σύνολο. Είναι η μοναδική χώρα που το σύστημα πυρηνικών όπλων συνδέεται αποκλειστικά με υποβρύχια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ρίψης από αέρος ή εδάφους.

Γαλλία

Η σύμμαχος χώρα που θα μας εντάξει στην πυρηνική της ομπρέλα, απέκτησε για πρώτη φορά τα όπλα τον Φεβρουάριο του 1960. Η Γαλλία διαθέτει 280 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές επί συνόλου 290. Δεν διαθέτει δυνατότητα εκτόξευσης από εδάφους, μόνο ρίψης από αέρος και θαλάσσης.

Κίνα

Στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα | AP Photos

Η πρώτη ασιατική χώρα που απέκτησε πυρηνικά όπλα τον Οκτώβριο του 1964. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός από έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον πλανήτη, διαθέτει μονάχα 24 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές επί συνόλου 600.

Ινδία

Η Ινδία απέκτησε πυρηνικά όπλα στις 18 Μαΐου του 1974 με την πρώτη, επιτυχημένη δοκιμή. Η κωδική ονομασία της ήταν (τραγική ειρωνεία) «Γελαστός Βούδας». Σήμερα, δεν διαθέτει ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, μόνο 180 στο οπλοστάσιό της.

Πακιστάν

Το Πακιστάν μπήκε στο κλειστό κλαμπ των πυρηνικών χωρών τον Μάιο του 1998. Διαθέτει 170 πυρηνικές κεφαλές συνολικά και καμία από αυτές δεν είναι ανεπτυγμένη.

Ισραήλ

Στην περίπτωση του Ισραήλ, δεν είναι απόλυτα σαφές τι ακριβώς ισχύει. Η πάγια κυβερνητική πολιτική είναι η ασάφεια. Το κράτος του Ισραήλ δεν έχει παραδεχτεί ποτέ την ύπαρξη πυρηνικών όπλων αλλά ούτε έχει αρνηθεί ποτέ ότι τα διαθέτει. Σύμφωνα με ορισμένες μετριοπαθείς πηγές, διαθέτει περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές. Η χώρα που δεν θέλει το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα, αρνείται να δώσει στοιχεία για το δικό της πυρηνικό πρόγραμμα στη διεθνή κοινότητα…

Βόρεια Κορέα

Παρέλαση στρατού της Βόρειας Κορέας | ΑΠΕ - ΜΠΕ

Το αυταρχικό καθεστώς της Βορείου Κορέας είναι η ένατη χώρα σε αυτό το κλειστό κλαμπ. Σύμφωνα και πάλι με μετριοπαθείς πηγές, διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές και έχει προχωρήσει ανοιχτά σε πυρηνικές δοκιμές.