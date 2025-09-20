Αυτή είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη για ποδηλάτες

Μπορεί όταν μιλάμε για bike friendly προορισμούς στην Ευρώπη το μυαλό μας να πηγαίνει πρώτα στο Άμστερνταμ, μια πόλη με έντονη ποδηλατική κουλτούρα, όμως μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι μια άλλη πρωτεύουσα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες πόλεις για ποδηλασία.

Όπως αναφέρει το Time Out, η σκανδιναβική εταιρεία DFDS έκανε μια έρευνα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις εξετάζοντας διάφορες κατηγορίες, όπως τα χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων ανά 10.000 άτομα, την ομαλότητα του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες και το ενδιαφέρον των επισκεπτών με βάση τις μηνιαίες αναζητήσεις. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε μια συνολική βαθμολογία (με τους ποδηλατόδρομους να είναι η πιο σημαντική κατηγορία) και έτσι προέκυψε η κατάταξη των καλύτερων πόλεων για ποδηλάτες.

