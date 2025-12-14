Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις - Και δεν είναι πλέον η Τρίτη

Στον κόσμο όπου η ακρίβεια πιέζει τα πορτοφόλια και οι ταξιδιώτες ψάχνουν συνεχώς τρόπους να εξοικονομήσουν, οι μύθοι γύρω από τις «μαγικές» ημέρες κράτησης πτήσεων καταρρίπτονται.
Για χρόνια η Τρίτη θεωρούνταν η χρυσή στιγμή για φθηνά εισιτήρια, όμως τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη – και πιο ενδιαφέρουσα.
Κυριακή: Η νέα «χρυσή» ημέρα κράτησης
Η τελευταία έκθεση Air Hacks της Expedia αποκάλυψε ότι η Κυριακή είναι πλέον η πιο οικονομική ημέρα για κράτηση πτήσεων.
Εξοικονόμηση έως 6% σε πτήσεις εσωτερικού
Έως 17% σε διεθνείς πτήσεις σε σχέση με κρατήσεις Δευτέρα ή Παρασκευή
Αν και η εξοικονόμηση μπορεί να φαίνεται μικρή σε ένα εισιτήριο, για οικογένειες ή ομάδες μεταφράζεται σε σημαντικό ποσό.
Πότε να κάνετε κράτηση για καλύτερη τιμή
Δεν υπάρχει μία «μαγική» μέρα, αλλά υπάρχουν μοτίβα:
1-3 μήνες πριν για ταξίδια μικρών αποστάσεων
2-6 μήνες πριν για διεθνείς πτήσεις
Η κράτηση σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα δεν προσφέρει πάντα την καλύτερη αξία
Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής μπορεί να είναι ριψοκίνδυνες, ειδικά για οικογενειακά ταξίδια
Ημέρα αναχώρησης: Παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ημέρα κράτησης
Σύμφωνα με την Expedia:
Σάββατο: πιο οικονομικές τιμές για εσωτερικές πτήσεις
Πέμπτη: πλεονεκτική ημέρα για διεθνή ταξίδια
Η λογική είναι απλή: όταν η ζήτηση κορυφώνεται (Παρασκευή βράδυ, Κυριακή απόγευμα), οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν η ζήτηση πέφτει, οι τιμές ακολουθούν.
Το κλειδί για εξοικονόμηση
Η ευελιξία στις ημερομηνίες και τα αεροδρόμια μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος. Εργαλεία όπως Google Flights και Skyscanner προσφέρουν:
Ημερολόγιο ναύλων με εμφανείς διακυμάνσεις τιμών
Ειδοποιήσεις τιμών για συγκεκριμένες διαδρομές
Έτσι, μπορείτε να δείτε άμεσα ποιες ημέρες είναι φθηνότερες και να λάβετε ενημέρωση όταν πέσει η τιμή.
Στρατηγική αντί για μύθο
Δεν υπάρχει πια μία «τέλεια» μέρα για κράτηση.
Η καλύτερη στρατηγική είναι:
Αποφύγετε τις ώρες αιχμής
Κλείστε εισιτήρια σε λογικό χρονικό πλαίσιο πριν το ταξίδι
Επιλέξτε πιο ήσυχες ημέρες αναχώρησης
Χρησιμοποιήστε εργαλεία ειδοποίησης τιμών
Με αυτόν τον τρόπο, η κράτηση πτήσεων γίνεται έξυπνη επιλογή και όχι αγχωτικό παιχνίδι εικασιών.
