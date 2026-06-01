Αυτή είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο που διασχίζει θάλασσα: Έχει μήκος 54 χλμ. και συνδέει τρεις πόλεις

Εκτεινόμενη σε μήκος 55 χιλιομέτρων (54 μιλίων) πάνω από το Δέλτα του ποταμού Περλ, η γέφυρα Χονγκ Κονγκ-Ζουχάι-Μακάο (HZMB) αποτελεί τη μεγαλύτερη θαλάσσια διάβαση στον πλανήτη.

Αυτό το επιβλητικό έργο συνδέει τρία από τα πιο σημαντικά κέντρα της νότιας Κίνας, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τη πόλη Ζουχάι. Για την ολοκλήρωση αυτού του σύγχρονου αρχιτεκτονικού άθλου απαιτήθηκαν εννέα χρόνια εντατικών εργασιών, με το συνολικό κόστος να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 15 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ένα οικονομικό «υπερόπλο» στην υπηρεσία του εμπορίου

Η επίδραση της γέφυρας στην καθημερινότητα και την οικονομία της περιοχής είναι επαναστατική. Ο χρόνος μετακίνησης μεταξύ των τριών πόλεων εκμηδενίστηκε, καθώς η διαδρομή με το φέρι –που παλαιότερα διαρκούσε μία ώρα– έχει πλέον αντικατασταθεί από μια οδική διαδρομή μόλις 40 λεπτών.

Η υποδομή είναι το βασικό γρανάζι μιας ευρύτερης στρατηγικής του Πεκίνου για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του κόλπου σε έναν παγκόσμιο οικονομικό και τεχνολογικό κόμβο. Δημιουργώντας άμεσες και ταχύτατες συνδέσεις ανάμεσα στο Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τις αναπτυσσόμενες πόλεις της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, η γέφυρα ξεκλειδώνει νέες προοπτικές για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ανθρώπινη κινητικότητα.

Ο σχεδιασμός του έργου συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την απόλυτη λειτουργικότητα, περιλαμβάνοντας τεράστια ανοίγματα, τεχνητά νησιά και ένα εξελιγμένο δίκτυο συνδετήριων οδικών αξόνων. Το κεντρικό τμήμα της γέφυρας ενσωματώνει τρεις επιβλητικές καλωδιωτές γέφυρες –τις Jiuzhou, Jianghai και Qingzhou– καθεμία από τις οποίες διαθέτει έναν μοναδικό σχεδιασμό πύργων.

Οι γέφυρες αυτές σχεδιάστηκαν με μεγάλο ύψος ώστε να επιτρέπουν την απρόσκοπτη διέλευση μεγάλων πλοίων από έναν από τους πιο πολυσύχναστους ναυτιλιακούς διαδρόμους του κόσμου.

Η κατασκευή της γέφυρας ήταν μια μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Οι μηχανικοί της κορυφαίας εταιρείας συμβούλων Arup, η οποία ανέλαβε τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, τη δημιουργία των τεχνητών νησιών και τις κρίσιμες συνδέσεις των σηράγγων, έπρεπε να θωρακίσουν το έργο απέναντι σε καταστροφικούς τυφώνες και στο διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκαν 400.000 τόνοι χάλυβα, προσφέροντας στη γέφυρα τη δυνατότητα να αντέχει σε ισχυρότατους σεισμούς και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του οικοσυστήματος. Η χρήση μονόστηλων προβλητών, αγκυροβολημένων στον πυθμένα της θάλασσας, περιόρισε την παρέμβαση στα θαλάσσια ρεύματα και ελαχιστοποίησε τις επιπτώσεις στην τοπική πανίδα, προστατεύοντας το σπάνιο κινεζικό λευκό δελφίνι που ζει στην περιοχή.

Μια ζωντανή αρτηρία που απάει ρεκόρ κυκλοφορίας

Αν και το αρχικό πλάνο προέβλεπε τα εγκαίνια για τα τέλη του 2016, η γέφυρα παραδόθηκε επίσημα στο κοινό τον Οκτώβριο του 2018, σε μια λαμπρή τελετή υπό την παρουσία του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Μαζί με τις συνοδευτικές υποδομές, όπως η στρατηγική σύνδεση Tuen Mun-Chek Lap Kok, το έργο ενσωματώθηκε πλήρως στο εθνικό δίκτυο μεταφορών.

Σήμερα, η γέφυρα αποτελεί την κυριότερη κυκλοφοριακή αρτηρία της περιοχής, δικαιώνοντας τις προσδοκίες των δημιουργών της. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Guangdong News, ο αριθμός των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικά οχήματα του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο προς την ηπειρωτική Κίνα ξεπέρασε το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων, με τη μέση ημερήσια κίνηση να αγγίζει πλέον τα 11.000 ταξίδια. Η γέφυρα Χονγκ Κονγκ-Ζουχάι-Μακάο δεν είναι απλώς ένα μνημείο της σύγχρονης μηχανικής, αλλά η ζωντανή απόδειξη του οράματος της Κίνας για το μέλλον των μεταφορών.