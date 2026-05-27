Το πήγε στο επόμενο επίπεδο η Nasa: Θέλει να έχει μόνιμη βάση στη Σελήνη έως το 2032

Η NASA αποκάλυψε νέα σχέδια για ρομποτικά σκάφη, ιπτάμενα drones και οχήματα εξερεύνησης που σκοπεύει να στείλει στη Σελήνη, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου αμερικανικού σχεδίου δημιουργίας μόνιμης βάσης στον νότιο πόλο του φεγγαριού.

Ανάμεσα στις εταιρείες που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των τεχνολογιών βρίσκεται η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, μαζί με τις Intuitive Machines και Astrobotic.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιστρέψουν αστροναύτες στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2029, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός με την Κίνα για την κυριαρχία στο Διάστημα εντείνεται.

Η Κίνα προχωρά επίσης δυναμικά τα δικά της σχέδια, με στόχο την αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2030. Μάλιστα, πρόσφατα εκτόξευσε το Shenzhou-23 μεταφέροντας αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Τον Μάρτιο, όπως μεταδίδει το BBC, η NASA ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 20 δισ. δολαρίων για την κατασκευή μόνιμης βάσης στη Σελήνη έως το 2032, με εγκαταστάσεις που θα τροφοδοτούνται από πυρηνική και ηλιακή ενέργεια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν, οι νέες αποστολές σηματοδοτούν ότι οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Η βάση θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επιστημονικών πειραμάτων, την πιθανή εξόρυξη πολύτιμων πόρων και τη διευκόλυνση μελλοντικών αποστολών προς τον Άρης.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι το χρονοδιάγραμμα της NASA είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Παρά την επιτυχία της αποστολής Artemis II, επιστήμονες θεωρούν πιθανό η Κίνα να καταφέρει πρώτη να επιστρέψει ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ο επιστήμονας της Σελήνης Συμεών Μπάρμπερ σημείωσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η ανάπτυξη αξιόπιστου σκάφους προσεδάφισης για αστροναύτες.

Η NASA σχεδιάζει αρχικά ρομποτικές αποστολές εξερεύνησης και χαρτογράφησης, με drones που θα «πηδούν» πάνω από το δύσβατο έδαφος και οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων.

Το σεληνιακό όχημα Endurance της Blue Origin θα μπορεί να πραγματοποιεί αυτόνομες και ακριβείς προσεδαφίσεις, ενώ το Griffin-1 της Astrobotic αναμένεται να προσγειωθεί στον κρατήρα Nobile Crater.

Στόχος της NASA είναι έως το 2029 να έχουν πραγματοποιηθεί 25 εκτοξεύσεις και να έχουν μεταφερθεί τέσσερις τόνοι φορτίου στη Σελήνη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων και ηλιακών εγκαταστάσεων, ώστε έως το 2032 να μπορούν αστροναύτες να ζουν σε ημιμόνιμες βάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο νότιος πόλος της Σελήνης, καθώς τα παγωμένα αποθέματα νερού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για πόσιμο νερό αλλά και για παραγωγή οξυγόνου.

Παρ’ όλα αυτά, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του Starship Human Landing System της SpaceX του Έλον Μασκ, το οποίο μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα.