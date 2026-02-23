Αυτή είναι η πιο ασφαλής θέση στο αεροπλάνο: Καταρρίπτεται ο μύθος της 11Α

Αν είστε από τους ανθρώπους που φοβάστε τα αεροπλάνα, συνεχίστε να διαβάζετε, γιατί ο μύθος της ασφαλέστερης θέσης μόλις καταρρίφθηκε.

Οι περισσότεροι επιβάτες επιλέγουν τις θέσεις τους στο αεροπλάνο με βάση την άνεση, τον χώρο για τα πόδια, την θέα ή το πόσο εύκολα μπορούν να βγουν από αυτό μετά την προσγείωση.

Ο Γκρέγκορι Φέιθ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε ερευνητής για το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, ωστόσο, αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε πού θα κάτσετε στο αεροπλάνο.

Πώς ξεκίνησε ο μύθος της ασφαλέστερης θέσης

Ο μύθος της θέσης 11Α ως της πιο ασφαλούς θέσης άρχισε να κερδίζει έδαφος πέρυσι, μετά το απίστευτο αεροπορικό δυστύχημα της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε όλους του επιβάτες εκτός από έναν.

Το Boeing 787 Dreamliner με προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση. Ωστόσο o Ramesh Viswash Kumar βγήκε από τα συντρίμμια σχεδόν αλώβητος. Ο ίδιος καταλάμβανε τη θέση 11Α, γεγονός που ώθησε πολλούς να την ανακηρύξουν ως την ασφαλέστερη.

Παρ 'όλα αυτά, οι ειδικοί της αεροπορίας έχουν σπεύσει να ξεκαθαρίσουν ότι ο εντοπισμός της ασφαλέστερης θέσης δεν είναι απλός καθώς κάθε αεροπλάνο διαφέρει σημαντικά το ένα από το άλλο ενώ η επιβίωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Ποια είναι η πιο ασφαλής θέση τελικά;

Σύμφωνα με τον Γκρέγκορι, μια θέση δίπλα σε μια πόρτα εξόδου θα μπορούσε να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ατόμου σε περίπτωση σύγκρουσης. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο συγκεκριμένος αριθμός θέσης, όπως η 11Α, δεν είναι απαραίτητα ο ασφαλέστερος, καθώς τα αεροσκάφη μπορούν να έχουν πολλών ειδών διατάξεις και έτσι η 11Α μπορεί στην πραγματικότητα να βρίσκεται μακριά από μια πόρτα εξόδου.

«Το καλύτερο μέρος για να καθίσετε είναι εκεί που έχετε πρόσβαση σε μια έξοδο, πάνω από τα φτερά ή κοντά είτε στην μπροστινή είτε στην πίσω έξοδο», είπε ο Γκρέγκορι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κανάλι YouTube του WIRED.

Ο ίδιος συνιστά: «Μετρήστε τις θέσεις μεταξύ της εξόδου μπροστά σας και των εξόδων πίσω σας».

Η λογική, όπως περιέγραψε ο Γκρέγκορι, είναι ότι κατά τη διάρκεια συναγερμού έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε επαρκή φωτισμό, ανεμπόδιστο διάδρομο ή ακόμα και στο να παραμείνει το αεροπλάνο σε όρθια θέση.

«Δυστυχώς, οι αεροπορικές συγκρούσεις δεν συμβαίνουν όταν το αεροπλάνο είναι σε όρθια θέση», είπε και πρόσθεσε: «Μπορεί να είναι ανάποδα. Μπορεί να είναι νύχτα. Μπορεί να έχει πάρει φωτιά. Μπορεί να μην μπορείτε να σταθείτε όρθιοι. Μπορεί να χρειαστεί να μπουσουλήσετε. Η καλύτερη επιλογή σας είναι να γνωρίζετε τη θέση σας σε σχέση με την πλησιέστερη έξοδο.»

Ενώ αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο για ορισμένους επιβάτες, είναι σημαντικό να διατηρήσετε μια προοπτική σχετικά με τις ανησυχίες σας. Η εμπορική αεροπορία παραμένει αξιοσημείωτα ασφαλής.

Πάντως για να ηρεμήσετε λίγο, έρευνα του MIT αποκάλυψε ότι η πιθανότητα θανάτου από εμπορικά αεροπορικά ταξίδια είναι περίπου 1 ανά 13,7 εκατομμύρια επιβιβάσεις παγκοσμίως μεταξύ 2018 και 2022.

Αυτό θέτει την πιθανότητα θανατηφόρου αποτελέσματος σε οποιαδήποτε μεμονωμένη πτήση σε ελάχιστα επίπεδα, περίπου 0,000007% ανά επιβίβαση. Με απλά λόγια, είναι πιο πιθανό να σας χτυπήσει κεραυνός παρά να βιώσετε ένα θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα.