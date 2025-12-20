Αυτή είναι η πιο μεγάλη non stop πτήση στον κόσμο: Με διάρκεια 19 ώρες και χωρίς οικονομική θέση

Στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες σε διάρκεια - απευθείας - πτήσεις στον κόσμο, υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Express.co η μεγαλύτερη σε διάρκεια πτήση στον κόσμο, συνδέει την Αμερική με την Ασία, με τους ταξιδιώτες να παραμένουν καθηλωμένοι στις θέσεις τους για σχεδόν 19 ώρες.

Η Singapore Airlines κατέχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης απευθείας πτήσης στον κόσμο αφού συνδέει το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης με το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης. Μιλάμε δηλαδή για απόσταση πάνω από 9.537 μίλια, τα οποία μεταφράζονται σε 18 ώρες και 50 λεπτά.

Για την πτήση χρησιμοποιούνται αεροσκάφη Airbus A350‑900ULR που μεταφέρουν 24.000 λίτρα καυσίμων και προσφέρουν μόνο θέσεις Business και Premium Economy. Η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη πτήση ήταν το 2018.

Κάτι επίσης ενδιαφέρον πάντως που αξίζει να αναφερθεί για τη συγκεκριμένη πτήση, είναι πως σε αντίθεση με άλλες αεροπορικές εταιρείες που προσφέρουν το πολύ 3 ή 4 πιάτα για να διαλέξετε, η Singapore, σύμφωνα με άρθρο του Upgradedpoints.com που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβρη του 2025, προσφέρει 39 επιλογές για κυρίως πιάτα. Ναι, σωστά διαβάσατε.

Στο ίδιο δημοσίευμα διαβάζουμε πως αν θέλετε να ψυχαγωγήσετε τον εαυτό σας όσο ταξιδεύετε, στην οθόνη μπροστά από το κάθισμά σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 386 ταινίες, υπάρχει τηλεόραση που πιάνει live κανάλια, όπως το BBC, CNN και CNBC, ενώ το σημαντικότερο είναι πως υπάρχει για όλους, γρήγορο, σταθερό και δωρεάν Wi-Fi.