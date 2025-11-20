Αυτή η πόλη δεν θα ξαναδεί ήλιο το 2025: Ανατολή ξανά στις 22 Ιανουαρίου

Την τελευταία ανατολή του ήλιου είδε για το 2025 η πόλη του Ουτκιάγκβικ στην Αλάσκα. Ο βορειότερος οικισμός της Αμερικής δεν θα ξαναδεί τον αστέρα μας μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2026, καθώς ξεκινά η Πολική Νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο.

Λόγω της κλίσης του άξονα της Γης, ο Ήλιος δεν θα ανατείλει πάνω από τον ορίζοντα στο Ουτκιάγκβικ για τις επόμενες 64 ημέρες. Αλλά η περιοχή δεν θα βρεθεί σε απόλυτο σκοτάδι και θα βιώσει μερικές ώρες αυτού που είναι γνωστό ως αστικό λυκόφως, ένα μόνιμο απαλό μπλε φως την ημέρα.

Το Ουτκιάγκβικ βρίσκεται περίπου 500 μίλια βορειοδυτικά του Φέρμπανκς και φιλοξενεί περίπου 4.400 κατοίκους, με αρχαιολογικούς χώρους που χρονολογούνται από το 500 μ.Χ., σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πόλης.

Ουτκιάγκβικ: Η πόλη που κατεβάζει «ρολά»

Χωρίς το φως του ήλιου και τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της Πολικής Νύχτας στον Αρκτικό Κύκλο.

Το φαινόμενο της Πολικής Νύχτας παίζει επίσης ρόλο στο σχηματισμό της Πολικής Δίνης, μιας περιοχής χαμηλής πίεσης που περιέχει εξαιρετικά κρύο αέρα στη στρατόσφαιρα της Γης.

Χωρίς ηλιακό φως, αυτή η περιοχή πάνω από το στρώμα της ατμόσφαιρας όπου συμβαίνει ο καιρός, η τροπόσφαιρα, γίνεται εξαιρετικά κρύα.

Ενώ οι χειμώνες στο Ουτκιάγκβικ χαρακτηρίζονται από περισσότερες από 60 ημέρες σκότους, το καλοκαίρι, η πόλη βιώνει σχεδόν τρεις μήνες πλήρους ηλιακού φωτός. Η επόμενη ανατολή του ηλίου στην πόλη θα είναι περίπου στις 1:23 μ.μ. τοπική ώρα στις 26 Ιανουαρίου 2026.