Το αυτί του Πούτιν δεν «ιδρώνει» για τις κυρώσεις των ΗΠΑ: «Δεν θα έχουν επίδραση στην οικονομία»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε σήμερα (23/10) το νέο πακέτο κυρώσεων Τραμπ προς τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές της Ρωσίας, με ιδιαίτερα νωχελικό τόνο, δηλώνοντας ότι δεν θα έχουν μεγάλη επίδραση στην ρωσική οικονομία,

Η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις από το εξωτερικό, ξεκαθάρισε στη συνέχεια, τονίζοντας πως οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αποσκοπούν στην άσκηση περαιτέρω πιέσεων στη Μόσχα.

«Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα κάτω από πίεση», είπε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti.

Πούτιν: «Χαλαρά» απειλεί με καταιγισμό πυραύλων

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμα πως, στην τελευταία του συνομιλία με τον Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, μαζί και των ΗΠΑ.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους Tomahawk ή άλλα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους, «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά».

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του «διαλόγου», αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή της σχεδιαζόμενης συνάντησής τους στη Βουδαπέστη.