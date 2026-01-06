Αυτό είναι το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο: Κοστίζει πάνω από 8 δισ. και συνδέει δύο ευρωπαϊκές πόλεις

Ένα μεγάλο έργο είναι στα «σκαριά» το οποίο μετά από μια επένδυση δισεκατομμυρίων θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Ο λόγος για τo μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο που θα συνδέει δύο χώρες της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη σήραγγα Μπρένερ (Brenner) που θα ενώνει τις πόλεις Ίνσμπρουκ της Αυστρίας και Φράνζενσφέστε/Φορτέτζα της Ιταλίας. Αναμένεται να είναι η μακρύτερη στον κόσμο και έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το 2032.

Το κόστος κατασκευής εκτιμάται σε 8,54 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εντυπωσιακή κατασκευή θα είναι μια σύγχρονη σιδηροδρομική σήραγγα με συνολικό μήκος 55 χλμ.

Η εταιρεία δήλωσε: «Τον Μάιο του 1994, άνοιξε μια σιδηροδρομική παράκαμψη νότια του Ίνσμπρουκ, γνωστή ως σήραγγα της κοιλάδας του Ιν. Αυτή η σήραγγα μήκους 12,7 χιλιομέτρων συνδέεται με τη βασική σήραγγα του Μπρένερ.

Επομένως, τα επιβατικά και εμπορευματικά τρένα κατά μήκος αυτού του τμήματος όχι μόνο θα ταξιδεύουν μέσω της βασικής σήραγγας του Μπρένερ, αλλά για λίγα χιλιόμετρα, και μέσω της σήραγγας της κοιλάδας του Ιν. Αυτή η γραμμή, συνολικού μήκους 64 χιλιομέτρων, θα γίνει η μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο».

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βασικής σήραγγας του Μπρένερ είναι η «εξερευνητική σήραγγα που εκτείνεται από το ένα άκρο στο άλλο».

«Αυτό το τούνελ βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κύριες σήραγγες και περίπου 12 μέτρα κάτω από αυτές.» αναφέρει το express.co.uk