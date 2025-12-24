Μετά από εβδομάδες συνομιλιών, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν ετοιμάσει ένα προσχέδιο του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, που παρουσίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο ουσιαστικά ώθησε την Ουκρανία σε συνθηκολόγηση, έχει αναδιατυπωθεί σε ένα πλαίσιο 20 σημείων, το οποίο παρουσίασε ο Ουκρανός Πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα τριμερές σχέδιο εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης, καθώς και μια διμερής συμφωνία εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ζελένσκι - Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την οριστικοποίηση των εγγράφων», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να παραδώσουν το προσχέδιο των 20 σημείων στη Μόσχα αργότερα στις 24 Δεκεμβρίου. Εάν εγκριθεί, το τελικό έγγραφο πρέπει να υπογραφεί από τους ηγέτες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποιοι θα υπογράψουν μια πιθανή συμφωνία από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, πρέπει να επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο ή/και να υποστηριχθεί από τον λαό της Ουκρανίας σε δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί ενδεχομένως εντός 60 ημερών.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για δύο σημαντικά ζητήματα στο αναθεωρημένο σχέδιο, τα σημεία 12 και 14 - τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς , η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο από το 2014. Η συμφωνία επίσης δεν αναφέρει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά το σχέδιο των 20 σημείων του Ζελένσκι

Ο Kyiv Independent δημοσιεύει το προσχέδιο του πιθανού ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ και παρουσιάστηκε και παραφράστηκε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Οι υπογράφοντες βεβαιώνουν ότι η Ουκρανία είναι κυρίαρχο κράτος. Το έγγραφο αποτελεί πλήρη και αδιαμφισβήτητη συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα συσταθεί μηχανισμός παρακολούθησης για την επιτήρηση της γραμμής σύγκρουσης χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένη επιτήρηση μέσω δορυφόρου, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ανίχνευση παραβιάσεων. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα παραμείνει στις 800.000 άνδρες σε καιρό ειρήνης. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά υπογράφοντα κράτη θα παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις «τύπου Άρθρου 5». Η Ρωσία θα επισημοποιήσει τη στάση μη επίθεσης απέναντι στην Ευρώπη και την Ουκρανία σε όλους τους απαραίτητους νόμους και έγγραφα, επικυρώνοντάς τους από τη Ρωσική Κρατική Δούμα. Η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ σε σαφώς καθορισμένο χρόνο και θα λάβει βραχυπρόθεσμη κατά μέρος πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ουκρανία θα λάβει ένα παγκόσμιο αναπτυξιακό πακέτο, το οποίο θα περιγράφεται λεπτομερώς σε ξεχωριστή συμφωνία και θα καλύπτει διάφορους οικονομικούς τομείς: Θα συσταθεί η δημιουργία διαφόρων ταμείων για την αποκατάσταση της ουκρανικής οικονομίας, την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών, καθώς και ανθρωπιστικών ζητημάτων. Στόχος είναι η αποδέσμευση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών από τον ρωσικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα επιταχύνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ Η Ουκρανία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Έλεγχος του Πυρηνικού Σταθμού Ζαπορίζια και αποκατάσταση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κακόβκα . Η Ουκρανία και η Ρωσία θα εισαγάγουν σχολικά μαθήματα που προωθούν την κατανόηση και την ανοχή διαφορετικών πολιτισμών, καταπολεμούν τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις. Η Ουκρανία θα εγκρίνει τους κανόνες της ΕΕ για τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των μειονοτικών γλωσσών. Στις περιοχές Ντόνετσκ , Λουγκάνσκ , Ζαπορίζια και Χερσώνα , η γραμμή των στρατιωτικών θέσεων κατά την ημερομηνία υπογραφής θα αναγνωριστεί ως η de facto γραμμή του μετώπου. Η Ρωσία και η Ουκρανία δεσμεύονται να απέχουν από τη χρήση βίας για την τροποποίηση των εδαφικών ρυθμίσεων και θα επιλύσουν τυχόν διαφορές μέσω διπλωματικών μέσων. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τον ποταμό Δνίπρο και τη Μαύρη Θάλασσα για εμπορικούς σκοπούς. Μια ξεχωριστή ναυτιλιακή συμφωνία θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και των μεταφορών, με την αποστρατιωτικοποίηση του υπό ρωσική κατοχή Κίνμπερν Σπίτ. Σύσταση ανθρωπιστικής επιτροπής που θα διασφαλίσει τα ακόλουθα: Η Ουκρανία πρέπει να διεξάγει προεδρικές εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Η συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται από το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Τραμπ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι παραβιάσεις θα οδηγήσουν σε κυρώσεις. Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν στη συμφωνία.