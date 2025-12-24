Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ σατιρίζει Ζελένσκι και ΕΕ: «Για όλα φταίει ο Πούτιν»

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό σποτ που προβλήθηκε στη ρωσική τηλεόραση και σατιρίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και γνωστούς δημοσιογράφους, όπως ο Πιρς Μόργκαν.

Το βίντεο παρουσιάζεται ως μουσικό μήνυμα, στο οποίο όλοι οι «πρωταγωνιστές» κατηγορούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν για κάθε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Μετανάστες εμφανίζονται να «εγκαθίστανται» κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ σε άλλη σκηνή ένας άνδρας μέσα σε σκηνή ακονίζει απειλητικά ένα μαχαίρι.

🎅🏼🎄Dear Europe, A Christmas Message From RT:



Save your blind faith for Santa, not the Putin blame game. pic.twitter.com/g1hKlCLjC5 — RT_India (@RT_India_news) December 23, 2025

Ακολουθούν αναφορές σε υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος και πανάκριβα γιορτινά τραπέζια, με το επαναλαμβανόμενο, ειρωνικό σχόλιο ότι «όλα αυτά είναι εξαιτίας του Πούτιν». Σε μια ακόμη σκηνή, παιδική χορωδία τραγουδά μπροστά σε μια AI εκδοχή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και οι «γραφειοκράτες που σας καταδιώκουν» υπάρχουν λόγω του Ρώσου προέδρου.

Η κορύφωση του σποτ έρχεται με τον Ζελένσκι να παρουσιάζεται ως «Άγιος Βασίλης», ντυμένος στα μπλε και με το ουκρανικό έμβλημα, να κλέβει τα δώρα των παιδιών. «Ο Άγιος Βασίλης έκλεψε τα παιδιά σας φέτος; Όλα αυτά εξαιτίας του Πούτιν», λέει κοιτώντας ειρωνικά την κάμερα.

Το βίντεο κλείνει με μια οικογένεια να παρακολουθεί τηλεόραση, όπου παρουσιαστές και σχολιαστές, μεταξύ αυτών και ο Πιρς Μόργκαν, επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα, πριν ακουστεί η καταληκτική φράση: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη σας για τον Άγιο Βασίλη».