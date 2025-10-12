Αυτοί είναι οι Ισραηλινοί όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς: Στη δημοσιότητα τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα. Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από τη Χαμάς μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα ώρα Ισραήλ. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις είναι καταιγιστικές όπως μετέφερε η ΕΡΤ. Όλα ξεκίνησαν από το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς έχει ενημερώσει ήδη το Ισραήλ ότι είναι έτοιμο να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους.

Ταυτόχρονα, ενημέρωση, από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων.

Επομένως, υπάρχει ετοιμότητα και από το Ισραήλ. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις και πλέον όλοι βρίσκονται σε μια ύψιστη επαγρύπνηση.

Ενδεχομένως δηλαδή να γίνει απελευθέρωση των ομήρων πάρα πολύ άμεσα, ακόμη και τις επόμενες ώρες.

Πάντως και οι δυο πλευρές, και Ισραήλ και Χαμάς δηλώνουν και οι δύο έτοιμες. Ακόμη, και τα μέσα ενημέρωσης πλέον τού Ισραήλ μεταδίδουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Επομένως, το χρονοδιάγραμμα πιθανότατα να είναι ιδιαίτερα σφιχτό και να έχουμε άμεσα τις απελευθερώσεις των ομήρων.