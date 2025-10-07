Τι ζητά η Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ – Στο τραπέζι των αιγυπτιακών συνομιλιών και ο Μπαργούτι

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε σήμερα (07/10) ότι το παλαιστινιακό κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «θα τελειώσει μια για πάντα».

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

«Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια «ανταλλαγή» ομήρων και κρατουμένων, πρόσθεσε.

Κρίσιμες οι αυριανές συνομιλίες στην Αίγυπτο

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξέφρασε αισιοδοξία για πρόοδο προς μια συμφωνία για τη Γάζα.

Ομάδα των ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ και απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη του θητεία), αναχώρησε για τις συνομιλίες.

«Πιστεύω πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πέρα από τη Γάζα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Οι διαπραγματεύσεις αύριο Τετάρτη (8/10) αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό δείκτη για το αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος, λόγω της παρουσίας των υψηλόβαθμων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες την Τετάρτη, με σκοπό, όπως είπε αξιωματούχος στο Reuters, «την προώθηση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων».

Τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών στο θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, ο ηγετικός στέλεχος της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, δήλωσε στην αιγυπτιακή Al Qahera News TV πως η οργάνωση έχει προσέλθει «για σοβαρές και υπεύθυνες διαπραγματεύσεις».

Σημείωσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά χρειάζεται «εγγυήσεις» για τον τερματισμό του πολέμου και την αποτροπή επανάληψής του.

Χαμάς: Οι εγγυήσεις που ζητά

«Η αντιπροσωπεία του κινήματος Χαμάς που συμμετέχει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο εργάζεται για να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Φαουζί Μπαρχούμ σε τηλεοπτική δήλωση.

Τόνισε ότι η συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας – όροι που το Ισραήλ δεν έχει ποτέ αποδεχθεί. Το Ισραήλ από την πλευρά του ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει.

Η Χαμάς ζητά μόνιμη και πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ και άμεση έναρξη μιας διαδικασίας ανοικοδόμησης υπό την εποπτεία ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού φορέα», δήλωσε.

Υπογραμμίζοντας τα εμπόδια στις συνομιλίες, μια συμμαχία παλαιστινιακών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας «αντίσταση με κάθε μέσο» και τονίζοντας ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού».

Ο Νετανιάχου δεν έκανε άμεσο σχόλιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποδείξει ότι θέλουν αρχικά να επικεντρωθούν σε αναστολή των εχθροπραξιών και στη λογιστική διαχείριση της απελευθέρωσης των ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT, Ιμπραήμ Καλίν, θα συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στο Σαρμ ελ-Σέιχ την Τετάρτη, σύμφωνα με τουρκική πηγή ασφαλείας.

Η Χαμάς απαίτησε την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι

Η Χαμάς απαίτησε σήμερα την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ σχετικά με τη λίστα των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδουν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Έμμεσες συνομιλίες διεξάγονται από χθες Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ επί του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Al-Qahera News μετέδωσε πως ξεκίνησαν συζητήσεις, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, σχετικά με τη λίστα «των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές» βάσει συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρώην στέλεχος της Φάταχ, ο Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης».

Με πληρορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters